Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"
Romain Grosjean, bu yıl Formula 1'de Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in katılımıyla üçlü bir pole pozisyonu mücadelesi olacağı görüşünde.
Red Bull, 2022 yılını domine etti ve yapılan 22 yarışın 17'sinde galibiyete ulaşmayı başardı. Ancak sıralama temposunda Ferrari'nin üstünlüğü vardı.
İtalyan ekip, yıl boyunca inişler ve çıkışlar yaşadı ancak neredeyse tüm yarışlarda, sıralama turlarında iyi bir araca sahipti.
Ayrıca Mercedes de 2022'nin sonuna doğru tempo yükseltti ve yeni sezonda şampiyonluk mücadelesine gireceğinin sinyallerini vermiş oldu.
Şimdi yeni sezonda üç takımlı bir şampiyonluk mücadelesi olması bekleniyor.
Romain Grosjean, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, bu üç takım arasındaki savaşın nefesleri keseceğini söyledi.
Fransız pilot, "Mercedes'in şampiyonluk mücadelesine geri döneceğini düşünüyorum."
George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Red Bull'un şampiyonada bulunduğu konum ve bütçe sınırını ihlal ettiği için aldığı ceza nedeniyle herkesten daha az rüzgar tüneli süresine sahip olmasına rağmen, yine zirvede olacağına inanıyorum."
"Ayrıca, bence Ferrari de bir kez daha güçlü bir araca sahip olacak ve Mercedes de onlarla birlikte mücadele edecek."
"En çok beklediğim şey de bu; Her hafta sonu en iyi üç takımın pole pozisyonu ve galibiyet için mücadele ettiğini görmek."
"Eğer bunu yakalayabilirsek kanepede çılgınlar gibi zıplayacağız çünkü pistte iyi yarışlar ve iyi mücadeleler seyredeceğiz."
"Belki haklıyım, belki de yanılıyorum... Göreceğiz." dedi.
Grosjean, kurallarda çok büyük değişiklikler olmadığını söyleyip şunları ekliyor: "2023 için kurallar çok fazla değişmedi."
"Araçlar biraz yükseltilecek fakat kurallar büyük ölçüde aynı olacak, bu da bana Red Bull'un yine önde olması gerektiğini, Ferrari'nin hâlâ çok iyi bir temele sahip olacağını ve Mercedes'in 2022'den çok şey öğrenmesinin ardından gelecek yıl daha güçlü olacağını hissettiriyor."
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