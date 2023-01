Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"

Red Bull, 2022 yılını domine etti ve yapılan 22 yarışın 17'sinde galibiyete ulaşmayı başardı. Ancak sıralama temposunda Ferrari'nin üstünlüğü vardı.

İtalyan ekip, yıl boyunca inişler ve çıkışlar yaşadı ancak neredeyse tüm yarışlarda, sıralama turlarında iyi bir araca sahipti.

Ayrıca Mercedes de 2022'nin sonuna doğru tempo yükseltti ve yeni sezonda şampiyonluk mücadelesine gireceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Şimdi yeni sezonda üç takımlı bir şampiyonluk mücadelesi olması bekleniyor.

Romain Grosjean, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, bu üç takım arasındaki savaşın nefesleri keseceğini söyledi.

Fransız pilot, "Mercedes'in şampiyonluk mücadelesine geri döneceğini düşünüyorum."

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images