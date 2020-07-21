Grosjean, takımın geleceğiyle ilgili yorumlarından ötürü Haas'tan özür diledi

Perşembe günü kendi geleceği hakkında sorulduğunda Grosjean, Haas'ın gelecek planlarının belirsiz olduğunu söylemişti.

Geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Fransız pilot, "Burada çok fazla soru işareti var. Öncelikle şu gerçeğin açığa çıkması lazım: Haas gelecek sene burada olacak mı yoksa olmayacak mı? Tek soru işareti bu." demişti.

Ancak bu cevap Haas F1 patronu Gunther Steiner'ı sinirlendirdi ve Steiner, "Bence onun verdiği cevap yanlış bir cevaptı. Çünkü kendisinin neler yaptığı soruldu, ancak o, takım adına konuştu. Bana göre belirsizlik bizde değil, onda. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve orada olalım veya olmayalım, yeni Concorde'u imzaladığımızda her şeye karar verilmiş olunacak. Her şey, bunun olması yolunda yolunda ilerliyor. Hâlâ burada bulunacağımız konusunda kendime güveniyorum. Bu yüzden belirsizlik takımda değil, onda olmalı." açıklamasını yaptı.

Grosjean, bunun üzerine özür dilemek zorunda kaldı ve ortada Netflix'in Drive to Survive serisinde gündeme gelecek bir başka dram olmadığını belirtti.

Sezon sonunda kontratı bitecek Fransız pilot, "Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Herhangi bir şey çıkarmak istemedim. Yani, hayır, bu bir Netflix bölümü değil, ortada sorun yok."

"Söylememem gereken bir şey söyledim. Takım için üzgün olduğumu biliyorsunuz. Şimdi her şey yolunda." dedi.

Steiner, Grosjean'ın söylediklerine çok fazla kızmadığını fakat, böyle bir konuyu gündeme getirmesine şaşırdığını belirtti.

“Yani buna üzüldüm. Beni biliyorsunuz. Bir şeye tepki veriyorum ve her şeyi çabucak aşıyorum. Yani, üzgün değilim. Sadece okuduğumda şaşırdım, çünkü orada değildim."

"Onunla iyiyim. Herhangi bir sorunum yok. Eğer uygun olmayan bir şey söylersem ve birisini kızdırırsam, herkes bana kızardı, ama işleri çabucak hallediyorum."

"Sanırım bunu fark etti. Zor bir soruydu ve belki de cevap vermek istemediğini düşündükten sonra bu şekilde cevap verdi. Belki de söylediklerinde ciddi değildi. Yani sorun yok."