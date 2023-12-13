Grosjean, aldığı men cezası sonrası Alonso'dan aldığı mesajı açıkladı

Grosjean F1 kariyerine pek de kolay bir başlangıç yapmadı. 2009'da Renault ile çıkış yaptı ancak bir sonraki sezonda koltuğunu koruyamadı.

Fransız pilot 2012'de Lotus olarak yeniden markalaşan takımla gride geri döndü. Sezona rekabetçi E20 ile güçlü bir şekilde başladı. Ancak Belçika'daki büyük ilk tur dramasına kadar güçlü performanslarını sürdürmeye çalışırken işler rayından çıktı.

Grosjean, 2012 Belçika GP'sinin başlangıcında La Source'da beş aracın çarpışmasına neden olmuş ve Alonso bu kaosta sonra yarış dışı kalan pilotlardan biri olmuştu.

Sonuç olarak Grosjean 1994'ten bu yana yarış yasağı alan ilk F1 pilotu oldu. Geri döndükten sezonun geri kalanında sezon başındaki standartlarına ulaşamayan Grosjean, o yıl Suzuka'da çarpışmalarının ardından Mark Webber'in 'ilk turdaki kaçık' etiketine de maruz kaldı.

Grosjean, Belçika GP'sindeki start kaosundan sonra Alonso'ya mesaj attığını ve F1 web sitesine Alonso'nun kendisine yarış yasağının 'çok sert' olduğu konusunda hemfikir olduğunu ve bu aksilikten sonra toparlanmasını desteklediğini söylediğini belirtti.

2012 sezonuna yaptığı güçlü başlangıçla ilgili olarak Grosjean, "İnsanlar o zamana kadar benim bir çaylak olduğumu unutmuştu."

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 ve Fernando Alonso, McLaren

"İspanya'ya gittik, en hızlı turu attım ve dördüncü oldum, sonra Monaco'ya gittik, çok hızlıydım ama startta Michael [Schumacher] ile temas yaşadık. Sonra Kanada'ya gittik, ikinci bitirdik, sonra Valencia."

"Çok hızlıydık ama sonra Valencia'da kazanamadım. Sonra işler kötüye gitti. Çünkü bazen dördüncü, beşinci, ikinci, üçüncünün yeterince iyi olduğunu kabul etmek yerine çok fazla kazanmaya çalıştım. Sadece kazanmak istedim. Spa'nın bu yüzden olduğunu düşünüyorum."

"Spa bir hataydı, cezayı kabul ediyorum ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bununla gurur duymuyorum ama bu da işin bir parçası."

"Fernando'ya 'Üzgünüm, iyi olmana sevindim' diye mesaj attığımı hatırlıyorum. Bana verdiği cevap şuydu: 'Ceza çok ağır, kendini toparlayacaksın'. Öte yandan, Mark'ın olaya dahil olması hoş değildi, yani hepimiz hata yaparız ve o da bazı hatalar yaptı."

"Sonra performans göstermeniz gereken o kötü sarmala giriyorsunuz. Ama performans göstermeniz için üzerinizde çok fazla baskı var ve hata yapmanıza izin verilmiyor. Radardasınızdır. İçinden çıkılması neredeyse imkansız olan bir duruma giriyorsunuz. Bu tıpkı bir dalganın ya da çamaşır makinesinin içinde olmak ve ondan çıkmaya çalışmak gibi. Ve ne zaman çıkmaya çalışsanız, sizi tekrar içine itiyor. Ve bu çok zor." dedi.

Grosjean Lotus ile yedi kez daha podyuma çıktı ve 2016'da Haas'a geçerek 2020'ye kadar yarıştı. Son F1 deneyimi Bahreyn'deki korkunç bir ateş topu içerisinde kaldığı kazasından mucizevi bir şekilde kurtulması oldu.