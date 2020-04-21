Grosjean sosyal medyadaki yorumları önemsemiyor
Romain Grosjean karıştığı olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan yorumları önemsemediğini söyledi.
Sosyal medyada Romain Grosjean başta olmak üzere çoğu pilot hakkında kötü sözler kullanılıyor.
Genelli bir pilot hata yapmışsa veya birbirleriyle temas etmişse, mesajların boyutu hakarete kadar varıyor.
Grosjean geçen sezon yıl boyunca eleştirilen ve mesaj atılan isimlerden birisiydi.
Ancak 2012'den beri düzenli olarak F1'de yarışan Grosjean, sosyal medyadan gelen mesajların hiçbirisini umursamadığını belirtti.
"Eğer berbat bir pilot olduğumu söylüyorlarsa, tamam, bu harika. Belki de berbat bir sürücüyüm, ama 169 Grand Prix'ye katıldım. O kadar kötüysem, takım patronumun beni araçta tutmasının ne kadar aptalca olacağını hayal edebilirsiniz."
“Öyle bir yere geldi ki ‘Ne yapacağımı tamamıyla biliyorum, F1 ile ve tüm hayat ile ne yaptığımı biliyorum’ diye düşünmeye başladım - ve eğer bu insanlar bana karşı sert olduklarını düşünüyorlarsa, buna komik bir şekilde yanıt verebilirim.”
“Bazen yorumları istediğiniz kadar iyi, kibar veya saygılı olmayabilir, ancak bence bu sosyal medyanın da bir parçası."
"İnsanlar cevap verdiğinde hoşuma gidiyor, eğer bu iyi bir şekilde gerçekleşirse ve size bir şeyin doğru olmadığını söylerlerlerse, o zaman açıklayabilir ve konuşabilirsiniz."
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Bjorn Smit
Grosjean sosyal medyadaki yorumları önemsemiyor
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