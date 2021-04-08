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Formula 1 / Son dakika

Grosjean son F1 sürüşü için koltuk ayarı yaptırmış

Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean'ın geçtiğimiz günlerde bir takımın Formula 1 aracını test etmek için koltuk ayarı yaptırdığı ortaya çıktı.

Grosjean son F1 sürüşü için koltuk ayarı yaptırmış

Fransız pilot, Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kazanın ardından F1 kariyerini normalden iki yarış önce noktalamak zorunda kalmıştı.

Grosjean, uzun F1 kariyerini bu şekilde sonlandırmak istemiyordu ve bu yüzden, son kez Formula 1 aracıyla test sürüşü yapmak istediğini belirtti.

Haas'ın elinde sürülebilir bir araç olmadığı için, mecburen başka takımlarla test sürüşü yapması gerekecekti ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu fikre sıcak baktıklarını dile getirdi.

Şimdiye kadar bu konuda somut bir gelişme olmadı ancak geçtiğimiz aylarda konuşan Grosjean, Wolff ile görüştüklerini ve test planlarının sonuna geldiklerini belirtti.

Şimdi ise Netflix Drive to Survive serisinin baş yapımcısı olan James Gay Rees, In The Fast Lane podcastinde Romain Grosjean'ın zaten bir takım için koltuk ayarı yaptırdığını iddia etti.

Bu, Grosjean'ın yakın zamanda F1 testi yapacağı anlamına geliyor.

Gay Rees, "Bugün Grosjean'ın koltuk ayarı için çekim yapıyorduk."

"Bir takımla son turlarını atacak." ifadelerini kulandı.

Motorsportweek'e göre eğer Grosjean'a bu test fırsatını veren takım Mercedes ise, test Silverstone'da gerçekleştirilecek ve araç birkaç yıl önceki Mercedes olacak.

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Editör Kemal Şengül

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