Grosjean, şöhret ve sosyal medya tacizi hakkında konuştu

Haas Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean, takımın zor geçen 2019 sezonunda bu konu hakkında eleştiride bulunan bir isimdi ve genellikle yaşadığı hayal kırıklığını takım telsizi ve basın açıklamalarında dile getirmişti.

Geçen sene en çok finiş göremeyen isim olan Fransız pilot sadece üç kez puan barajında finiş gördü, bu durum da geleceği konusunda söylentilere ve belirsizliklere yol açtı.

Haas ise 2020 sezonu için Grosjean ve Magnussen ile devam etti.

Motorsport.com'a konuşan Grosjean, bölücü bir figür olmayı önemsemese de, gelen eleştirilerin tipik olarak sosyal medya trolleriyle sınırlı olduğunu ve bu eleştirilerin hayatının başka yerlerinde yaygın olmadığını söyledi ve ekledi:

"Eşimle beraber konsere gitmiştim. Bir selfie paylaştım ve kötü yorum yazan bir insan cevabını aldı. Sokakta bunu yüzünüze söyleyecek kimse yoktur."

"Sevilip sevilmemeyi, hiçbir karizmamın olmamasına tercih ederim. Beni destekleyen insanlar da var desteklemeyenler de, bunu anlıyorum."

"Bazen sosyal medyada sohbet ediyoruz. Sosyal medya bunun için var, bir düşünce arkasındaki yorumu duymak için: 'Neden Grosjean'ın geçen sene her yerde kaza yaptığını söylüyorsun? İstatistikleri getir öyle konuşalım.'"

"Bazen birinin üzerine yapıştırılan bir imaj vardır ve o üzerinde kalır. Hayat böyledir, bu pek de önemli değil."

"İyi bir sonuç aldığınızda sayılar artıyor, ancak kötü bir sonuç aldığınızda insanlar sert oluyorlar.

"Bazen insanlar kolay eleştirme hakkına sahipler, ancak daha önce dediğim gibi, her gün maruz kaldığım bu insanlar içinde bana bunu sokakta söyleyen bir kişi bile olmadı."