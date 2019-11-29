Grosjean: "Sezonumuz kötü fakat başarısız değil"

Amerikalı takım, bu seneki lastiklerden en çok etkilenen takımlardan biri oldu ve lastikleri ideal çalışma aralığına sokmakta zorlandı ve orta grupta verimli bir performans gösteremedi.

Grosjean, çok az yarışta puan almayı başardı ve kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor.

Buna rağmen olumlu yönlere bakmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Fransız pilot, "Formula 1 kariyerim boyunca farklı sezonlarda mücadele ettim ve hayatta kalmaya çalıştım. Hatta Formula 1'den önce bile bu vardı. Mesela 2014'te Lotus'la geride olacağımızı biliyorduk ama en azından o yıl her şey netti."

"Bu sezon çok daha tuhaftı. İlk başta sorunların lastiklerden kaynaklandığını düşündük. Sıralamalar iyi gitti ama yarışlarda lastiğin verimli şekilde çalışmasını sağlayamadık. Sezon ilerledikçe bunun aracın aerodinamik özellikleriyle ilgili olduğu ortaya çıktı."

"Genel olarak, sezon uzun ve zordu, ancak yaptığım işi gerçekten seviyorum. Çalışmalarımı değerlendirmek benim için zor. 2019 lastiklerinin özellikleri doğal sürüş tarzıma uymuyor. Tamam sürebiliyorsunuz, ama tam olarak istediğini alamıyorsunuz."

"Eğer yarış temposu hakkında konuşursak, o zaman her şey yolundaydı. Ama 15 ya da 16. sıradaysanız insanlar sizin yaptığını şeyleri göremiyor. Yani yaptıkları pek görülmedi."

"Diğer tarafta, takımın bu yıl karşılaştığımız sorunları çözme konusundaki katkımı takdir etmesine sevindim. Çok fazla eksiklik var ama araçta ince ayar yapmak benim görevim."

"Barselona'da, aracın güncellenmiş versiyonunu kullanmak istemediğimi söyledim. Belki de önceki versiyona dönseydik, o zaman vakit kazanabilirdik. Ama şimdi bunun hakkında konuşmak kolay."

"Genel olarak bakarsak zor bir sezondu ancak buna tam bir başarısızlık demeyeceğim. Çok şey öğrendik ve birden fazla kez aracın neler yapabileceğini gösterdik. Gelecekte kendimizi bir kez daha zor bir durumda bulursak, büyük olasılıkla bunun için daha hazırlıklı olacağız." dedi.