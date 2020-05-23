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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Sezon başlayınca ailemizden en az bir ay uzak kalacağız"

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Grosjean: "Sezon başlayınca ailemizden en az bir ay uzak kalacağız"
Ekleyen:
, Editör
23 May 2020 06:35

Haas pilotu Romain Grosjean, sezon başladıktan sonra yoğun bir takvim bekliyor.

2020 Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlamayı ve ardından ikinci bir Avusturya yarışı daha yapılması planlanıyor.

Eğer Silverstone yarışı yapılmazsa Avusturya'dan sadece bir hafta sonra Hockenheim yarışı yapılacak ve toplamda dört yarış arka arkaya gerçekleşmiş olacak.

Sonrasında iki hafta ara verilecek ve daha sonra 16 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar ikinci bir dört yarışlık bölüm daha koşulacak.

Bu dört haftada İspanya, Macaristan, Belçika ve İtalya'da birer yarış yapılacak.

Grosjean bunun son derece zor olacağını kabul ediyor.

"Sürücülerin olduğu bir WhatsApp grubu var ve çok aktif olduğunu söylemeliyim. Farklı konular hakkında pek çok tartışma dönüyor."

“Formula 1, Chase Carey ve Ross Brawn arasında bir tele konferans yaptık. Buna katılamadım, ancak Alex (Wurz) ve Sebastian (Vettel) katıldı ve daha sonra onlardan geri bildirim aldım."

“Buna daha fazla dahil olmaya çalışıyoruz ve olabildiğince yardımcı oluyoruz. Er ya da geç yarışmak zorunda kalacak takımlara yardım etmeliyiz."

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve durumun nasıl olacağını bilmek zor. Çok fazla hareket var ve her şeyin harika olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Belki Temmuz ayında dünya çok daha iyi ve rahat olur. Yarışlar ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olur."

“Sezon başlayınca aynı anda hem normal hem de anormal olacak. Tekrar yarışa ve araca döneceğiz, ancak etrafımızda sınırlı sayıda insan olacak ve seyirci olmayacak. Bu yüzden bazı şeyler çok farklı olurken, bazı şeyler aynı kalacak."

"Şu anda evde geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz, ancak yakında her şey tekrar başlarsa , Avrupa'da üst üste dört yarışımız olabilir ve daha sonra Asya'ya gittiğimizde benzer bir şey bizi bekliyor olabilir. Yani bir ay evden uzakta olabiliriz. Bunun için hazırlanmalıyız."

"Normalde mümkün olduğunca geç gelmeye ve mümkün olduğunca erken ayrılmaya çalıştığınız için normalden farklı olacak. Ancak herkes için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve eğer bu, kendimiz için biraz daha az zamanımız olduğu anlamına gelecekse de öyle olabilir."

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Editör Kemal Şengül

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