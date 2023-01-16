Grosjean, Sanal Le Mans'ı savundu: "Yaşanan sorunlar tıpkı bir dayanıklılık problemi gibi"
Romain Grosjean, Max Verstappen de dahil olmak üzere bazı isimlerin Sanal Le Mans 24 Saat'e yaptığı eleştirilere katılmıyor.
Max Verstappen, Sanal Le Mans 24 Saat yarışında yaşananlardan ötürü organizatörleri sert şekilde eleştirmiş ve bir daha bu yarışa katılmayacağını söylemişti.
Ancak R8G Esport takımı ile Le Mans 24 Saat'in GTE kategorisinde zafere ulaşan Romain Grosjean, çifte dünya şampiyonunun yorumlarına katılmadı.
Yarışta temsilcimiz Ulaş Yıldırım'ın takım arkadaşı olan Grosjean, "Bu gerçek hayatta yaşanan motor veya mekanik arıza ile aynı şey değil mi?"
"Sanal yarışlar çok rekabetçi ve dünyanın en popüler yarışlarından birini sanal alemde görmek harika."
"Bazı noktaların iyileştirilmesi gerektiğine katılıyorum ancak aynı şey başka herhangi bir alan için de söylenebilir." dedi.
Fakat İngiliz yarışçı Brad Philpot, Grosjean'a karşı çıkarak şunları söyledi: "Eğer kendi bilgisayarınız bozulursa, bu bir motor arızasıyla karşılaştırılabilir. Ancak sunucuyla bağlantı kesildiğinde, bu daha çok yarış direktörüyle ilgili bir sorun gibi görünüyor."
Romain Grosjean
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Sanal maratonda görev alan İngiliz yorumcu Ben Constanduros, Verstappen'in yarışı bir palyaço etkinliği olarak nitelendirmesine ciddi tepki gösterip, "Eğer bu palyaçoluksa, o zaman ben ve bu işe bu kadar emek veren arkadaşlarım palyaçoyuz demektir."
"Genellikle 24 saatlik bir yarıştan sonra yorgun hissederim ama bu sefer sanal sporun ve sosyal medyanın zehirli tarafını gördük."
"Evet, işler Max'ın beklediği gibi gitmedi, bağlantı sorunları yaşadığı için şanssızdı ama bu sorunları yaşayan tek kişi o değildi..."
"Böylesine güçlü bir konumda bulunan bir kişi, başkalarına böylesine sert bir dille hitap eder ve toplumumuzda olumsuz bir atmosfer yaratırsa, akıllıca davranmamış olur."
"Bu sadece sanal yarış dünyasına bir bütün olarak zarar verir."
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