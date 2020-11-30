Grosjean salı günü taburcu edilecek

221 km/s hızla bariyerlere çarpan ve alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaran Grosjean'ın ellerinin üst kısmında yanıklar oluşmuştu.

Ekip, Pazartesi günü kısa bir açıklama yayınladı ve şu sözleri kullandı: "Romain Grosjean, Bahreyn GP'de Pazar günümeydana gelen olayın ardından, Bahrain Defence Force (BDF) Hastanesi'ne getirildi ve ve gece boyunca burada kalmasının ardından iyileşme sürecine devam ediyor."

"Grosjean'ın her iki elinin üst kısmında oluşan yanıkların tedavisi iyi şekilde devam ediyor. Grosjean Pazartesi günü Haas F1'in takım patronu Gunther Steiner tarafından ziyaret edildi ve 1 Aralık Salı günü hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor."

Hastane ziyareti öncesinde Pazar akşamı konuşan Steiner, Grosjean'ın önümüzdeki hafta yapılacak Sakhir GP'ye katılma konusunda vereceği her türlü kararı destekleyeceğini söylemişti.

Sonuç olarak yapılan ziyaretin ardından Grosjean'ın Sakhir'de yarışamayacağı ve yerini takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi'nin alacağı açıklandı.

Şimdilik Grosjean'nın Abu Dhabi'deki son yarışta yer alıp almayacağı bilinmiyor.

Fransız pilot, eğer son yarışta yer alamazsa, F1 kariyerini bu şekilde sonlandırmak zorunda kalacak. Çünkü gelecek yıl için herhangi bir F1 takımıyla anlaşması bulunmuyor.