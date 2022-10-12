Grosjean, Ricciardo'yu IndyCar'da görmek istiyor

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2020 sezonunun sonunda Haas koltuğunu kaybeden ve F1 kariyeri son bulan Grosjean buna rağmen yarış kariyerine nokta koymayı seçmedi ve Dale Coyne Racing ile IndyCar'a geçiş yaptı.

Okyanus ötesinde yarışan tek eski F1 pilotu Grosjean değil, 2022 sezonunda Takuma Sato, Marcus Ericsson ve Alexander Rossi gibi isimler de IndyCar gridinde yer aldılar.

Bu dört ismin arasına gelecek sezondan itibaren epey zorlu bir rakip eklenebilir: Daniel Ricciardo!

McLaren ile sezon sonunda takımdan ayrılması adına anlaşmaya varan Ricciardo'nun gelecek sezon F1 gridinde bulunmayacağı kesin gibi, kendisi de Alpine'in Pierre Gasly ile anlaşmasının ardından bu konuda karamsar açıklamalarda bulundu.

Hedefini 2024'te F1'e dönüş olarak belirleyen Ricciardo'nun bunu istiyorsa ısınmaya devam etmesi gerekiyor, dolayısıyla sezon dışında çokça vakit geçirdiği Amerika'da yarışması söz konusu olabilir.

Twitter hesabından bu konuyla ilgili bir Motorsport.com gönderisini alıntılayan Grosjean, "@danielricciardo'nun @IndyCar'a geldiğini görmeyi çok isterim." diyerek Avustralyalı pilotu aralarına davet etti.

Ancak geçtiğimiz haftaki Japonya GP'si esnasında konuşan Ricciardo, "başka serilerde yarışmak konusunda zihinsel açıdan hazır olmadığını" da belirtti, dolayısıyla şimdilik herhangi bir hamlenin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Kendisinin F1'de kalması için en gerçekçi seçeneklerden biri Mercedes'in yedek pilotu olmak, bu konudaki söylentiler devam ediyor.

Ancak 2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Ricciardo'nun böyle bir rolü kabul etmemesi gerektiğini düşünmekte.

Sky Sports F1'in Japonya Grand Prix'si yayınında konuşan Button, "Onun kalibresindeki biri için üçüncü pilot olmayı değerlendirmek çok ama çok garip bir durum."

"Üçüncü pilot olmanın ona ne kazandıracağını bilmiyorum. Genç bir sürücü değil, bu yüzden gelecek yıl yarış hafta sonlarında (serbest antrenmanlarda) aracı kullanamaz, takımlar genç bir sürücüyle anlaşmak zorunda. Yani bu anlaşmadan elde edebileceği bir şey yok." dedi.