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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: “Raikkonen ve Alonso şaşırtıcı şekilde benzerdi”

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Grosjean: “Raikkonen ve Alonso şaşırtıcı şekilde benzerdi”
Ekleyen:
, Editör

Haas sürücüsü Romain Grosjean, eski takım arkadaşları Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso’nun bazı konularda oldukça benzer olduklarını söyledi.

Formula 1’in resmi Instagram hesabında Will Buxton ile canlı bir sohbet gerçekleştiren Grosjean’a, en çok hangi takım arkadaşını beğendiği soruldu. Fransız sürücü 2009’da Renault’da Fernando Alonso ile, 2012 ve 2013’te Lotus’ta Raikkonen’le takım arkadaşlığı yapmıştı.

Grosjean, “Bu zor bir soru. Formula 1’e, Alonso’nun yanında başladım. Daha sonra geri döndüğümde Raikkonen’le takım arkadaşı oldum. Ve şimdi de Kevin ile beraberim. Yani dediğim gibi, bu zor bir soru.”

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“Fernando ve Kimi’den çok şey öğrendim. Ve ilginç şekilde bu, benzer şekilde oldu.”

“Birçok kişi, onların çok farklı olduğunu düşünüyor. Ancak ilk antrenman seansına başlarken, pazar gününe odaklanıyorlar. Önemli olan buydu.”

“Antrenmanlarda yavaş veya hızlı olmalarını umursamıyorlardı, sadece yarışa hazırlanıyorlardı. Ve genç bir sürücüyseniz, her seansta hızlı olmak istiyorsunuz.”

“Daha sonra işleri daha iyi öğreniyorsunuz ve ‘Tamam, şu anki şartlar böyle, ama pazar günü işler daha farklı olacak, bu yüzden buna odaklı çalışayım.’ diyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Mevcut takım arkadaşı Kevin Magnussen hakkında ise, “Kevin hızlı, gerçekten hızlı. Yenmesi zor bir takım arkadaşı. Ancak aynı takımda olduğunuzda, takıma puanlar kazandırmak için mümkün olduğunca sıkı savaştığını biliyorsunuz, bu inanılmaz.”

“Evet, geçen sene birkaç temas yaşadık, ancak sonrasında konuştuk ve beraber yarışma şeklimizi uyumlu hale getirdik, çünkü farklı bakış açılarımız vardı. Hepsi buydu ve bunu değiştirdik. Ve şimdi her şey iyi durumda.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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