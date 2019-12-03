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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Pirelli bütün sorunları çözmüş değil"

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Grosjean: "Pirelli bütün sorunları çözmüş değil"
Ekleyen:
, Editör
3 Ara 2019 16:19

Romain Grosjean, salı günü katıldığı lastik testinin ardından Pirelli'nin lastiklerle ilgili bütün sorunları çözemediğini kabul etti.

Pirelli'nin 2019 lastikleri sezon boyunca pek çok kez eleştirildi ve bir noktada 2018 lastiklerine dönülmesi bile oylandı.

Ancak 2019 lastikleri devam etti ve ardından Pirelli, 2020 için yeni formül üzerinde çalıştı.

Austin'de yeni lastikler beğenilmezken, Abu Dhabi'de yeni lastik basınçlarıyla ikinci bir test daha yapıldı.

Günün ardından konuşan Haas pilotu Romain Grosjean, yeni lastiklerin şikayet ettikleri tüm problemleri çözmediğine dikkat çekti.

Fransız pilot, "Doğruyu söylemek gerekirse 2019 ve 2020 lastikleri çok farklı. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. Değişikliklerin kapsamını ve ortaya konulan hedeflere uyup uymadıklarını değerlendirmek için henüz çok erken. Ancak yeni lastiklerden memnun olup olmadığımı ve öndeki aracı takip ederken yaşadığımız aşınma sorunlarını çözmemize yardım edip etmediğini sorarsanız, size 'hayır' cevabını veririm. Bu sorunları tamamen çözmüyor."

"Bazı lastikler, 2019'a kıyasla daha az aşınıyor. Ek olarak, daha düşük lastik basıncı kullanma fikri de bize yardım ediyor. Bunlar artılar. Ama bu bizim hayal ettiğimiz şey değil."

"Hangisiyle (2019 veya 2020) yarışmak isterim? Şahsen bilmiyorum. Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Ama bu bir soru olmamalı, değil mi? Çünkü 2020 lastiklerini tüm yıl boyunca geliştirdiler."

"Ancak şimdi bana bu soruyu sorarsanız, bilmiyorum. Piste bağlı olarak fikrim değişecek. Fakat lastiklerin inceltilmesinden bir yıl sonra elbette 2020 lastikleriyle yarışmak isterim."

"Doğruyu söylemek gerekirse Austin'e kıyasla durum biraz değişti ve üzerinde çalıştığımız şeyler vardı. Yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı sanmıyorum ve açıkçası, aracımız bu tür lastikler için tasarlanmadı. Onları daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Sadece aşırı ısınma ve öndeki aracı takip ederken yaşanan aşınma konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim." 

"Genel olarak yol tutuşla eksikliğiyle ilgili bir problem var. Aşınmayı azaltmasını umuyordum. Evet, lastikler daha az aşınıyor, ancak daha istikrarlı çalışmalarını istiyorum. Bu konuda ilerleme kaydettik, ancak yine de hangi lastiklerle yarışmak istediğim sorusuna cevap veremiyorum."

Haas sezon başında ciddi sorunlar yaşadı ve başlangıçta lastiklerden şikayetçiydi.

Sezon boyunca yaşadıkları lastik sorunlarının çözülüp çözülmediği sorusuna Grosjean, "Asıl sorunumuzun lastikler olduğunu düşünmüyorum. Gerçek şu ki, temel sorun aracın yeterince rekabetçi olmaması. İlk önce lastiği eleştirdik, çünkü istenen sıcaklığa ulaşamıyorduk. Ancak diğer sekiz ya da dokuz takım başarılı şekilde çalıştırdığında, aracımızın en başından itibaren sorunlu olduğunu anladık. Yani sorun bizdeydi. Dolayısıyla sorunumuzun lastik olduğuna inanmıyorum. Bu, ortak bir sorun fakat bizim için asıl sorun değil. Bunların çözüleceğinden eminim ama zaman gösterecek. Testler için çok fazla parçamız yoktu. Çalışmak istediğimiz taban cuma günü parçalandı. Bugün aerodinamik testler yapabilseydik, o zaman sadece bu taban olacaktı ama deneyemedik." yanıtını verdi.

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Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
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Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
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Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
5/11

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
6/11

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
7/11

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
8/11

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
9/11

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
10/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
11/11

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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