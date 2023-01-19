Grosjean: "Piastri, McLaren-Alpine olayı nedeniyle F1'e en iyi şekilde başlayamadı"

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Alpine'in genç sürücü akademisinde yetişen Oscar Piastri, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararı almasının ardından başlangıçta 2023 Alpine sürücüsü olarak açıklanmıştı.

Fakat Piastri, arka planda Alpine ile arasında bağlayıcı bir anlaşma olmadığı için çoktan İngiliz ekipten gelen teklifi kabul etmişti.

Hal böyle olunca konu, mahkemeye taşındı ve F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin McLaren ile olan anlaşmasının geçerli olduğu sonucuna vardı.

Alpine tarafı, Piastri hakkında pek de hoş sözler söylemedi ve Avustralyalı sürücünün tavırları da zaman zaman eleştiriye neden oldu.

Yine de genç sürücü, 2023'te McLaren'la F1'e adım atacak ve performansıyla herkese yanıt verme fırsatına sahip.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Ancak Romain Grosjean, tüm bu yaşananların Piastri için iyi olmadığını söyledi.

Grpsjean, "Oscar Piastri'nin Formula 1'de neler yapabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor."

"Alpine-McLaren olayı nedeniyle spora en iyi şekilde giremedi ama harika bir takımda, harika bir araçta ve McLaren'ı 'kendi takımı' haline getiren çok güçlü bir takım arkadaşının yanında yarışacak."

"Piastri'nin, bir çaylak olarak, Formula 3, Formula 2 ve şimdi Formula 1 olmak üzere aynı noktalardan geçmiş genç bir sürücünün (Norris) baskın olduğu bir takıma gelmesi de dikkat çekici bir nokta."

"Oscar Piastri'nin orada neler yapabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor."

"Formula 1'e geçtiğinizde kesinlikle olmak isteyeceğiniz koltuklardan birisi budur. Bu yüzden gözünüzü oradan ayırmamalısınz." dedi.