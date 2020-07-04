Grosjean: "Perez'in yarış temposu Bottas seviyesinde gibi görünüyor"

Racing Point, cuma günü ortaya koyduğu tempoyla rakiplerini şaşırttı ve hatta Mercedes'ten sonra gridin en hızlı ikinci takımı görüntüsü çizdiler.

Haas ise ilk on dışındaydı ve genel olarak en yavaş birkaç takımdan bir tanesiydi.

Günün ardından konuşan Grosjean, "Sabah fren sorunu vardı. Bu yüzden herhangi bir tur atamadım. Sonunda sadece bir ayar turu attım."

"Bugün Formula 1 araçlarının ne kadar hızlı olduğuna şaşırdım. GT araçlarıyla çok fazla eSpor yarışına katıldım ve bu hisleri unuttum. Garajdan ayrılıp hızlandığımda, bu ayrı bir boyut gibiydi."

"Öğleden sonra ritmi ve hız hissini geri kazanmakla ilgiliydi. Sonrasında yumuşak lastiklerle sıralama simülasyonu yaptım ancak bunu yapmak hiç de kolay değildi. Ama evet, Barcelona'dan ayrılırken olduğumuz yerdeyiz. Koşullar sadece burada biraz daha farklı."

"Bugün araç performansı hakkında biraz daha fazla fikir edinme fırsatı oldu. Yine de sadece cuma günündeyiz. Derecelerin oldukça yakın olduğunu biliyorum, ama yine de Haas'ın orta grubun arkasında olduğu anlaşılıyor."

"Gridi 3 bölüme ayırabiliriz. Mercedes, Red Bull ve Racing Point. Ardından Ferrari, McLaren ve Renault. Sonrasında AlphaTauri, Sauber, biz ve Williams...

"Ama demek istediğim daha ilk gündeyiz ve oldukça yakın görünüyor. Yani burada birkaç ondalık bulursanız, kendinizi iyi bir pozisyona getirebilirsiniz. Sabah, öğleden sonraya kıyasla daha iyi gitti, bu yüzden yarın birkaç ondalık bulabilir ve ilk 10'a yaklaşabiliriz. Ama evet bazı takımlar iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor."

"Racing Point'in kış testlerinde çok hızlı olduklarını biliyorduk. Renault büyük güncellemeler getirdi. McLaren geçen yıl dördüncüydü ve geriye düşmeleri için gerçek bir sebep yok. Yani oldukça zor bir savaş olacak."

"Aracımız birkaç ay öncekiyle aynı. Açıkçası sadece sahip olduğumuzdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışabiliriz çünkü herhangi bir güncelleme getirmedik ve bunu yapan bazı takımlar var. Bazen işe yarıyor. Bazen işe yaramıyor. Her zaman bir risktir, ama yine de sadece ilk Cuma günüydü ve belki yarın daha fazlasını buluruz."

"Racing Point beklendiği gibi çok hızlıydı. Derecelere ayrıntılı olarak bakacak kadar vaktim olmadı ama Bottas ile benzer tempoda olduklarını duydum ya da Sergio uzun sürüşlerde Bottas ile benzer tempodaydı. Podyum için savaşmaları onlar için harika. Açıkçası, Mercedes ile ortaklıkları var ve araçları Mercedes'e çok benziyor, ki bu en iyisi. Çünkü bakarsanız onlar en iyi takım."

"Bizim de Ferrari ile ortaklığımız var. Belki biraz daha farklı çalışıyor olabiliriz... Ama bence harika bir model. Ve en iyi pozisyonlar için biraz farklılık ve renk değişimi görmek iyi olacak."