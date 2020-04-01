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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"

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Grosjean: "Netflix serisi Steiner'in liderlik vasıflarını gösterdi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Nis 2020 12:08

Haas sürücüsü Romain Grosjean'a göre Netflix'in Drive to Survive serisi, takım patronu Gunther Steiner'in takım içi politikadan kaçınan "şaşkınlık verici" liderlik özelliklerini ortaya koydu.

Haas takımının 2019 sezonu boyunca yaşadığı sıkıntılar, Drive to Survive'ın 2.bölümünde ele alınmıştı. Grosjean ve takım arkadaşı Kevin Magnussen belirsiz ve zor bir aracın sürüşü ile zorlanmıştı. 

İkili Britanya Grand Prix'si sırasında bir araya gelmişti ve Steiner'ın iki sürücüsüne de olan agresif çıkışı, Netflix mikrofonlarına yansıdığı için seriye eklenmişti. 

Haas bölümünü izleyen Grosjean, bölümün Steiner'in dürüst yönetimi stilinin kanıtı olduğunu söyledi - kendisinin F1 gridinde eksik bulduğu bir stile sahip olduğunu söyledi. 

"Burada politika yok. Sakladığımız bir şey yok ve bu, Formula 1 için sürpriz edici bir şey." diyen Grosjean ekledi: "Eğer diğer takımlarda neler olduğuna bakarsak, çok farklı bir durum olduğunu görürsünüz."

"Gunther mutsuz olduğunda bunu size söyler. Ve bu onun sinirli olduğu anlamına gelmez. Çok iyi bir ilişkiye sahibiz ve o benim iyi bir arkadaşım, ancak dışarıda size nelerin doğru ve nelerin yanlış olduğunu söyleyecektir."

"Aynı zamanda siz de ona neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Bizim çalışma şeklimiz böyle."

Netflix serisini tamamıyla öven Grosjean, seriyi "inanılmaz" olarak tanımladı, ancak seride Haas'ın perde arkasında yaptığı işi daha çok görmek istediğini söyledi:

"Tüm olanları içeriden bildiğinizde, seri her şeyi size yansıtmıyor."

"Bana Haas bölümü hakkında soru sorarsanız, ben daha çok çocukların perde arkasında yaptığı işi göstermelerini istediğimi söylerdim."

"Hepimiz içinde bulunduğumuz kötü durumu görüyoruz, ancak bence asıl olayın döndüğü kısmı da gösterebilirlerdi. Sanırım bu durum senaryonun içinde değildi."

"Ancak serinin taraftarlar için çok iyi olduğuna inanıyorum. Bence Formula 1'i pek bilmeyen insanlara tanıtma konusunda iyi bir iş başarıyor ve kalite inanılmaz. Keşke onlara daha çok bilgi verebilseydim. Bence mükemmeldi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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