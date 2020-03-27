Grosjean: "Netflix harika ama tüm gerçeği göstermiyor"

Formula 1'in arka planında yaşanan şeylerin anlatıldığı Formula 1: Drive to Survive serisinin ikinci sezonu Şubat ayının sonunda yayınlanmıştı.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun yıldızı Haas gibi görünüyordu. Takım patronu Gunther Steiner, sık sık pilotlarını eleştirirken, bir noktada Haas'ın iflas edip etmemesinin Romain Grosjean'ın kaç araç parçalayacağına bağlı olduğunu söylüyordu.

Ayrıca aralarındaki temas sonrası Kevin Magnussen ile Grosjean'a sert çıktığı anlar da vardı.

Ancak Grosjean, pozitif anların ekrana yansıtılmadığını söyledi.

Ekstra Bladet gazetesine konuşan Fransız pilot, "Umurumda değil."

“Buna güldüm ve taraftarların için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha önce sporla ilgilenmeyen ve çok fazla şey bilmeyen bir kitleyi Formula 1'e çekecek."

“Her şeyden önce, kalitenin harika olduğunu düşünüyorum. Ses, görüntü ve benzeri şeyler çok iyi. Bu konuda eleştirilecek hiçbir şey yok. Formula 1 bilmeyen insanlar için benzersiz bir şey ve daha önce görmediğiniz şeyleri görüyorsunuz."

“Ama bu dünyayı içeriden gören birisi olarak, her şeyin gösterilmediğini biliyorsunuz. Bu yüzden bazı takımlar diğerlerinden daha açık fakat hoşuma gitti."

"Ama açıkçası bizim çocukların yaşadığı zorluklardan biraz daha fazlasını görmek isterdim. İçinde bulunduğumuz korkunç durumu görüyorsunuz, ancak bu çukurdan çıkmak için yapılan işlerden bazılarını gösterebilirlerdi. Sanırım bu onların senaryosunda yoktu."

“Yine de Haas'ın öne çıkmasından memnunum. Çünkü burada, hiçbir siyaset veya gizli konu yok. Bu Formula 1 için şaşırtıcı bir şey. Diğer ekiplerde çok farklı bir durum.” dedi.