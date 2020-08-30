Grosjean: "Motorun bizi etkilediği ortada fakat Ferrari olmadan burada olamazdık"

Ferrari motorlu araçlar, Belçika GP sıralama turlarında geride kaldılar ve sadece son iki yılın sonuncusu Williams'la mücadele edebildiler.

Haas pilotu Romain Grosjean, Ferrari motorunun oldukça yavaş ve güçsüz göründüğü sıralama turlarının ardından motorun performans üzerinde etkisi olduğunu kabul ediyor.

Ancak Ferrari'yi eleştirmemeyi seçiyor.

"Ferrari motorlu tüm araçlar gerideyse, bunun nedenlerinden birinin motor olduğunu anlamak için Einstein olmanıza gerek yok."

"Ancak Ferrari olmadan süspansiyon, motor, vites kutusu ve hatta aracımız olmazdı. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda hâlâ Ferrari destekli bir araca sahibiz."

Grosjean, düzlük hızına odaklanmadığını da söylüyor.

"Doğrusu en yüksek sürate ve düzlüklerdeki güce hiç bakmadım çünkü bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok."

"Mühendisler aero seviyesini bizim için en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Ben de onlara geri bildirim veriyorum. Bu yüzden en yüksek sürate bakmıyorum."

"Yani evet, sektörleri bile kontrol etmedim. Odaklandığım tek şey araçtan en iyi hissi almak. Şu anda daha hızlı gitmek için daha iyi bir ön taraf lazım. Bu olursa çok fazla zaman kazanabilirim."

"Düzlük hızı hakkında günlerce konuşabiliriz ama şu anda oralarda gaz gitmekten başka bir şey yapamam."