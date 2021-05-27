Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek" Sonraki / Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Romain Grosjean, Mercedes'in kendisinden herhangi bir şey gizlemediğini ve buna şaşırdığını söyledi.

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Romain Grosjean, özel bir test kapsamında 29 Haziran'da Mercedes W10'u sürme şansı bulacak ve Fransız pilot birkaç hafta önce Brackley fabrikasına giderek takımla ilk çalışmasını yaptı.

Grosjean, 2019 sezonunda kullanılan Mercedes'in direksiyonuna geçmek için zaten koltuk ayarı yaptırdı aynı zamanda Mercedes'in simülatöründe de vakit geçirdi.

Grosjean, fabrikaya yaptığı ziyarette bu kadar çok bilgiye erişebilmesine şaşırdığını kabul ediyor.

Canal Plus'a konuşan Grosjean, "2019 Fransa GP'sini kazanan araçla bir tam gün sürüş yapmak harika olacak. Benim için harika bir deneyim ve aynı zamanda iyi bir Formula 1 aracının nasıl olduğunu görmek adına da iyi bir yol olacak."

"Mercedes'le çalışmak olağanüstü. Brackley'de her şey en üst seviyede. Bunu takımın atmosferinde ve kültüründe hissedebiliyorsunuz. Ayrıntılara karşı çok fazla hassasiyet ve dikkat var ki bu beni çok etkiledi."

"Ayrıca onların simülatörünü test etme, aracı simülatörde kullanma ve bunun ne kadar gelişmiş olduğunu görme şansım oldu."

"Tüm kapıları açtılar, tüm tuşların arkasında ne olduğunu anlattılar, hatta bunu yaparak beni şaşırttılar. Bana her şeyi anlattılar ve 'her şeyi deneyeceğiz, her şey bir yarış hafta sonu gibi olacak' dediler. Çok mutlu oldum. Bu kadar açık olmalarından ve bana her şeyi anlatmalarından çok etkilendim." dedi.

Ayrıca Grosjean, Monako Grand Prix'si hakkında da konuştu.

"Bildiğiniz üzere Monako'da iki farklı senaryo var: ya gridde sürekli bir şey olur ya da her şey uzun süre aynı şekilde devam eder. Bu seferki yarış en ilginç olanı değildi."

"Charles'ın yarışa başlayamaması çok üzücüydü. Fakat Verstappen'in ne kadar üst seviyede olduğunu da gördük. Ayrıca Mercedes için yarış son derece başarısız geçti ki bu nadiren olan bir şey."

Romain Grosjean, Mercedes

Romain Grosjean, Mercedes

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

paylaşım
yorumlar
Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Önceki haber

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Sonraki haber

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

3s
2
Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

46 dk
3
Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

16s
4
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

1g
5
Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

3s
Son Haberler
Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
F1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

8dk
Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
F1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

46dk
Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
F1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

1s
Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"
F1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

2s
Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
F1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

3s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu" Monako GP
Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek" Monako GP
Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak" Monako GP
Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Son Haberler

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.