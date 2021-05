Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Romain Grosjean, özel bir test kapsamında 29 Haziran'da Mercedes W10'u sürme şansı bulacak ve Fransız pilot birkaç hafta önce Brackley fabrikasına giderek takımla ilk çalışmasını yaptı.

Grosjean, 2019 sezonunda kullanılan Mercedes'in direksiyonuna geçmek için zaten koltuk ayarı yaptırdı aynı zamanda Mercedes'in simülatöründe de vakit geçirdi.

Grosjean, fabrikaya yaptığı ziyarette bu kadar çok bilgiye erişebilmesine şaşırdığını kabul ediyor.

Canal Plus'a konuşan Grosjean, "2019 Fransa GP'sini kazanan araçla bir tam gün sürüş yapmak harika olacak. Benim için harika bir deneyim ve aynı zamanda iyi bir Formula 1 aracının nasıl olduğunu görmek adına da iyi bir yol olacak."

"Mercedes'le çalışmak olağanüstü. Brackley'de her şey en üst seviyede. Bunu takımın atmosferinde ve kültüründe hissedebiliyorsunuz. Ayrıntılara karşı çok fazla hassasiyet ve dikkat var ki bu beni çok etkiledi."

"Ayrıca onların simülatörünü test etme, aracı simülatörde kullanma ve bunun ne kadar gelişmiş olduğunu görme şansım oldu."

"Tüm kapıları açtılar, tüm tuşların arkasında ne olduğunu anlattılar, hatta bunu yaparak beni şaşırttılar. Bana her şeyi anlattılar ve 'her şeyi deneyeceğiz, her şey bir yarış hafta sonu gibi olacak' dediler. Çok mutlu oldum. Bu kadar açık olmalarından ve bana her şeyi anlatmalarından çok etkilendim." dedi.

Ayrıca Grosjean, Monako Grand Prix'si hakkında da konuştu.

"Bildiğiniz üzere Monako'da iki farklı senaryo var: ya gridde sürekli bir şey olur ya da her şey uzun süre aynı şekilde devam eder. Bu seferki yarış en ilginç olanı değildi."

"Charles'ın yarışa başlayamaması çok üzücüydü. Fakat Verstappen'in ne kadar üst seviyede olduğunu da gördük. Ayrıca Mercedes için yarış son derece başarısız geçti ki bu nadiren olan bir şey."

Romain Grosjean, Mercedes Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team