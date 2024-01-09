Grosjean: "Mercedes ile testi hâlâ gerçekleştirmememizin sebebi benim"
Romain Grosjean, Mercedes F1 araç testinin gerçekleşeceğini doğruladı, ancak henüz gerçekleşmemiş olmasının kendinden kaynaklandığını dile getirdi.
2009'da ilk kez F1'de yarışmaya başlayan Grosjean, 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği kazadan sonra F1'den ayrıldı.
F1 gridindeki bu üzücü sonun ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, Grosjean'a kendi araçlarıyla bir test sürüşü ayarlayarak F1'e iyi bir şekilde veda etme şansı sundu.
Ancak bu gerçekleşmedi ve Grosjean bunun suçunun kendisine ait olduğunu, çünkü Formula 1'de şu anda mevcut olan yer etkili araçları ve F1 sonrası çok yoğun programını test etme şansı istediğini açıkladı.
Eski F1 araçlarını test etme kuralları, aracın en az iki sezon eski olması gerektiği anlamına geliyor, bu nedenle 2024, mevcut düzenlemelere göre tasarlanmış bir aracı kullanmak için ilk fırsat olacak.
GP Racing dergisi tarafından Mercedes ile test yapmak isteyip istemediği sorulan Grosjean şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle. Henüz zaman bulamadık ve bu benden kaynaklanıyor."
"Yine de kolay değil - gelecek yıl 30 yarış hafta sonum olacak. Sizler F1'de 24'ten şikayet ediyorsunuz ve benim IndyCar'da 18, dayanıklılıkta yedi ve Canal+ ile beş yarışım var. Yani programıma bir test eklemek kolay değil."
Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Toto Wolff, Direktör, Mercedes AMG ve Romain Grosjean, Mercedes
"Ama aynı zamanda, çok bencilce olsa da yeni nesil araçları test edebileceğim noktaya kadar geciktirmeye çalışıyorum."
"Ama evet, bunu yapmak için hâlâ istekliyim ve Toto'yu ne zaman görsem her zaman bunun gerçekleşeceğini onaylıyor. Bir F1 aracına geri dönmek çok güzel olurdu."
Grosjean'ın Bahreyn'deki korkunç çarpışmada ellerinde yanıklar oluşmuş olsa da, bu yaraların iyileşmekte olduğu ve zamanının %95'inde aklına gelmediği yönünde olumlu haberler verdi.
Ellerinin nasıl olduğu sorulduğunda Grosjean şunları söyledi: "İyi. Bazı günler sol elim biraz ağrıyor. Ancak zamanın %95'inde bunu düşünmediğimi söyleyebilirim."
Grosjean 2024 IndyCar sezonunda Andretti'den Juncos Hollinger Racing'e geçecek ve bu yıl IMSA dayanıklılık yarışlarında Lamborghini ile yarışacak.
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