Grosjean: "Magnussen'in F1'e dönüşüne çok şaşırdım"

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Romain Grosjean, tıpkı Kevin Magnussen gibi 2020 sonunda Haas'tan ayrıldı ve iki pilot da farklı yerlerde yarışmaya başladılar.

Magnussen bu süreçte IMSA gibi serilerde yer alırken, Grosjean şansını IndyCar'da denedi. Fakat Nikita Mazepin'in ayrılmasının ardından Magnussen, Haas'tan teklif aldı ve 2022'de F1'e geri döndü.

Bu durum Magnussen de dahil olmak üzere çoğu ismi şaşırttı. Danimarkalı sürücü 2023'te takımda kalmayı sürdürecek ve eski takım arkadaşı Grosjean, yaşananları biraz ilginç buluyor.

Grosjean Sky Sports'un Any Driven Monday programında "Açıkçası böyle olacağını tahmin etmemiştim."

"İşin komik yanı, bu açıklamadan iki hafta önce Sebring'de bir IndyCar testine çıkmıştı."

Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda and Michael Andretti Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

"O gün ben de test yapıyordum ve aramızda harika bir sohbet geçti. Bana IndyCar'ı denemeyi ne kadar çok istediğini söylüyordu. IMSA harikaydı ama yine de tek koltuklu araçları sürmeyi, o hissi yaşamayı özlüyordu."

"Bundan iki hafta sonra Haas ile Formula 1'e geri döndü!"

"Araç başlangıçta iyiyken neler yapabileceğini herkese gösterdi."

"Ne yazık ki sonrasında biraz geriye düştüler. Görünüşe göre takımın alışkanlığı bu. Umarım bunu gelecekte çözebilirler çünkü başlangıçta her zaman iyi bir araç üretebiliyorlar, özellikle de yönetmelik değişikliği ile birlikte bunu harika yapıyorlar. Fakat sonrasında gelişime ayak uydurmakta biraz güçlük çekiyorlar."

"Bu yüzden Kevin'in orada olması ve neler yapabileceğini göstermesi beni gerçekten çok memnun etti."

"Birlikte yarıştığımız son birkaç yılda araç çok kötüydü. Fakat öncesinde en arkada yarışan birine iyi bir araç verdiğiniz vakit en önde yarışabildiği için, yargıya varmak kolay değil."

"Formula 1'de geçirdiği zamanın tadını çıkardığını biliyorum. Umarım dediğim gibi Haas gelecek yıl iyi şekilde gelişebilir ve Kevin da iyi sonuçlar alabilir." dedi.