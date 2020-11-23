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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Magnussen, insanların düşündüğünden çok daha hızlı"

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Grosjean: "Magnussen, insanların düşündüğünden çok daha hızlı"
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Haas F1 pilotu Romain Grosjean, Kevin Magnussen'in çok iyi bir sürücü olduğunu söyledi ve Danimarkalı pilot hakkında "şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşlarımdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, son dört yılı birlikte geçirdiler ve toplamda 76 yarışta takım arkadaşı oldular.

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher ikilisi 104 yarışla bu alanda zirvede yer alıyor.

Ayrıca David Coulthard ve Mika Hakkinen 99, Sebastian Vettel ve Mark Webber 94, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen 81 ve Lewis Hamilton ile Nico Rosberg 78 yarışta takım arkadaşı oldular.

Magnussen&Grosjean'ın bu rekoru kırma ihtimali bulunmuyor çünkü her iki sürücü de sezon sonunda F1'den ayrılacaklar.

Buna karşılık In the Pink podcastinde konuşan Grosjean, Magnussen hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Eski GP2 şampiyonu, "Kevin ve ben çok farklıyız, ancak aynı zamanda çok iyi anlaşıyoruz."

"Açıkçası, 2019'da çarpıştığımız zaman, yaşanan şeylerle ilgili çok fazla şey söylendi, ama gerçekte ortada herhangi bir hikaye yoktu."

"İnsanlar birbirimize katlanamadığımızı düşünüyorlardı, ama aslında iyi anlaşıyoruz ve hatta bazen birlikte seyahat ediyoruz."

"Kevin, sahip olduğum en iyi takım arkadaşlarından bir tanesi. İnsanların düşündüğünden çok daha hızlı ve harika bir pilot."

"Sanırım tecrübem ve ayar konusundaki yeteneğim birleştiği zaman, birlikte harika bir iş çıkarıyoruz."

"Kevin ile aynı araçta dayanıklılık yarışlarına katılmayı çok isterim. Eminim birlikte iyi bir iş çıkarırız ve çok eğleniriz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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