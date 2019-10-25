Grosjean, Kubica'nın gelişinden memnun olacak

Robert Kubica'nın gelecek yıl Haas'ın test ve gelişim pilotu olması beklenirken, özellikle simülatör üzerindeki çalışmalarının Amerikalı ekibe fayda getireceği düşünülüyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, dün yaptığı açıklamada artık ayrıntılar üzerinde görüştüklerini ve Polonyalı pilotla anlaşmaya yakın olduklarının sinyallerini verdi.

Anlaşma kapsamında Kubica, cuma antrenmanlarında da piste çıkacak ve simülatör/pist üstü korelasyonunu sağlayacak.

Daha önce Renault'dayken Kubica ile çalışma şansı yakalayan Romain Grosjean, Polonyalı piltoun gelişinin kendileri için faydalı olacağını söyledi.

Grosjean, "Robert müthiş bir pilot. Tüm bu şeylerle çalışma konusunda büyük bir deneyime sahip ve çeşitli yarış kategorilerinde sürüş yaptı. Bence takıma kesinlikle yardım edecek. Ama mevcut pilotlarımız Pietro Fittipaldi ve Louis Deletraz da simülatörde kusursuz şekilde çalıştılar."

"Gelecek yıl daha az test yapılacak, böylece Robert’ın yardımı çok daha önemli ve faydalı olacak."

"Çalıştığımız çocuklardan gerçekten memnunum. Tek olumsuz nokta Formula 1 aracında sürüş yapma konusunda çok fazla deneyimleri yok. " dedi.