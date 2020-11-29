Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

paylaşım
yorumlar
Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
Ekleyen:

Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'nin ilk turunda karıştığı korkunç kazadan çıkmayı başardı.

Yarışın ilk turunda Grosjean, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu ve o esnada araç büyük alevler arasında kaldı.

Yarış anında kırmızı bayraklarla durdurulurken Grosjean'ın durumuna dair endişeler ortaya çıktı çünkü araç çok uzun zamandır görmediğimiz kadar fazla alevler arasında kaldı.

Bir süre sonra Grosjean'ın araçtan çıktığı bilgisi ekranlara geldi ve ardından Grosjean'ın sağlık görevlilerinin koluna girmesiyle ambulansa yöneldiği görüldü.

Grosjean'ın 3. virajdan sonra düzlükte Daniil Kvyat ile temas yaşamasıyla çok yakında bulunan bariyerlere girdiği görüntüsü ortaya çıktı. Çok yakın mesafede gerçekleşen bu kazada aracın motorunun bulunduğu arka kısmı koparken, yaşam hücresi yani kokpitin yer aldığı ön taraf bariyerleri delerek içeri doğru girdi. 

Grosjean, halo sayesinde bariyerlere kafadan girmekten kurtuldu ve büyük kazadan kendi başına çıkmayı başardı.

İlk kontrollerin ardından Grosjean'da elinde ve ayaklarında hafif yanıklar olduğu ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldüğü bilgisi geldi. Tıbbi merkezdeki kontrolün ardından ise Grosjean, bölgedeki yakın bir hastaneye götürüldü.  Grosjean'da ufak yanıkların dışında kaburgasında da kırık olmasından şüphe duyuluyor.

Haber güncellenecektir...

Kaza sonrası

Grosjean

Grosjean

Fotoğraf: F1TV

Kaza anı

 

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor

Önceki haber

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Halo nasıl yeni fırsatları beraberinde getirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Halo nasıl yeni fırsatları beraberinde getirdi?

Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor

Son Haberler

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor

Verstappen: "Başlangıç önemli olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Başlangıç önemli olacak"

Canlı Anlatım: Bahreyn GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Bahreyn GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

55 dk
2
Formula 1

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

1g
3
Formula 1

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

26 Haz 2016
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
5
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay

Son Haberler

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
F1

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor
F1

Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor

Verstappen: "Başlangıç önemli olacak"
F1

Verstappen: "Başlangıç önemli olacak"

Canlı Anlatım: Bahreyn GP
F1

Canlı Anlatım: Bahreyn GP

Leclerc ve Vettel, yarışta "puan almayı" hedefliyor
F1

Leclerc ve Vettel, yarışta "puan almayı" hedefliyor

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.