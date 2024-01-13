Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Grosjean: "Komatsu için çok mutluyum"

Eski Haas Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Ayao Komatsu'nun Haas'ın başına geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Romain Grosjean

Haas bu hafta başında Guenther Steiner'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Steiner'in yerine, ilk günden bu yana Haas'ın bir parçası olan Mühendislik Direktörü pozisyonundaki Ayao Komatsu geliyor.

Grosjean'ın Komatsu ile çalışma konusunda engin bir deneyimi var; Komatsu, Haas'a birlikte geçiş yapmadan önce Lotus'ta Fransız pilotun yarış mühendisi olarak görev yapıyordu.

Grosjean 2016'da katıldığı ABD'li takımda beş sezon yarıştıktan sonra 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği korkunç kazanın ardından F1'den ayrıldı.

Grosjean, Steiner'in ayrılışının perde arkasında neler olduğuna dair çok az fikri olduğunu belirtirken, 13 kez podyuma çıkan pilot Komatsu'nun terfisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Grosjean, "Sizden daha fazla ayrıntı bilmiyorum ama Guenther'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

"O kesinlikle pek çok fikri ve yapacak işi olan bir adam, ama benim için asıl önemli olan Ayao için çok mutlu olmam."

"Her şeyden önce, o benim çok iyi bir arkadaşım. Formula 1'deki 181 yarışımın her birinde bir şekilde onunla çalıştım."

"Çocukları benim çocuklarımla aynı yaşta, bu yüzden çok iyi arkadaş olduk ve onun için heyecanlıyım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"
Sonraki haber Kvyat: "Marko tarafından 'takımdan gönderilmekle' tehdit edilmiştim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner, Red Bull'un F1'deki nihai amacını açıkladı

Horner, Red Bull'un F1'deki nihai amacını açıkladı

Formula 1

Horner, Red Bull'un F1'deki nihai amacını açıkladı Horner, Red Bull'un F1'deki nihai amacını açıkladı

Albers: "Norris, Hamilton ve Verstappen seviyesine ulaşabilecek biri"

Albers: "Norris, Hamilton ve Verstappen seviyesine ulaşabilecek biri"

Formula 1

Albers: "Norris, Hamilton ve Verstappen seviyesine ulaşabilecek biri" Albers: "Norris, Hamilton ve Verstappen seviyesine ulaşabilecek biri"

Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"

Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"

Formula 1

Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık" Longo: "Perez'e Formula E kapılarımız açık"

Son Haberler

Prema Racing, IndyCar'a geçişi değerlendiriyor

Prema Racing, IndyCar'a geçişi değerlendiriyor

Indy IndyCar

Prema Racing, IndyCar'a geçişi değerlendiriyor Prema Racing, IndyCar'a geçişi değerlendiriyor

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

F1 Formula 1

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda? F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

F1 Formula 1

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek 2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol