Grosjean: "Komatsu için çok mutluyum"

Haas bu hafta başında Guenther Steiner'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Steiner'in yerine, ilk günden bu yana Haas'ın bir parçası olan Mühendislik Direktörü pozisyonundaki Ayao Komatsu geliyor.

Grosjean'ın Komatsu ile çalışma konusunda engin bir deneyimi var; Komatsu, Haas'a birlikte geçiş yapmadan önce Lotus'ta Fransız pilotun yarış mühendisi olarak görev yapıyordu.

Grosjean 2016'da katıldığı ABD'li takımda beş sezon yarıştıktan sonra 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği korkunç kazanın ardından F1'den ayrıldı.

Grosjean, Steiner'in ayrılışının perde arkasında neler olduğuna dair çok az fikri olduğunu belirtirken, 13 kez podyuma çıkan pilot Komatsu'nun terfisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Grosjean, "Sizden daha fazla ayrıntı bilmiyorum ama Guenther'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

"O kesinlikle pek çok fikri ve yapacak işi olan bir adam, ama benim için asıl önemli olan Ayao için çok mutlu olmam."

"Her şeyden önce, o benim çok iyi bir arkadaşım. Formula 1'deki 181 yarışımın her birinde bir şekilde onunla çalıştım."

"Çocukları benim çocuklarımla aynı yaşta, bu yüzden çok iyi arkadaş olduk ve onun için heyecanlıyım." dedi.