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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kazada bilincimi kaybetmemem çok önemliydi"

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Grosjean: "Kazada bilincimi kaybetmemem çok önemliydi"
Ekleyen:
, Editör

Eski Haas F1 pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'de yaptığı kazada bilincini kaybetmemesinin hayatını kurtardığını ve gelecekteki büyük kazalarda pilotlara yardımcı olması adına, bu konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Bahreyn'de yapılan yarışın açılış turunda Grosjean, üçüncü virajın çıkışındaki bariyerlere 220 km hızla çarpmış ve kaza sonucunda 50G'lik bir kuvvet ortaya çıkmıştı.

Haas F1 aracı kaza sonrasında anında parçalara ayrıldı ve alev aldı.

Fransız pilot hızlı bir şekilde araçtan kurtuldu, kazayı elindeki ufak yanıklarla atlattı.

Dört gün sonra, padoka geri döndü ve onu kurtarmaya yardım eden hakemlere ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. Ancak sezonun ve kariyerinin son iki yarışına katılamadı.

Kazada Grosjean'ın bilincini yitirmemesi büyük önem taşıyordu çünkü birkaç saniyeliğine de olsa bilincini yitirseydi, alev topuna dönen araçtan çıkamayabilirdi.

Şimdi Grosjean, bilincinin yerinde kalmasını sağlayan şeylerin araştırılması gerektiğini söyledi ve bunun hayatta kalması için büyük önem taşıdığını kabul etti.

PlanetF1'in haberine göre Grosjean, YouTube'da yayınladığı videoda şöyle dedi: "Böyle bir olaydan öğrenebileceğimiz birçok şey olduğunu düşünüyorum ve benim olayımda, hayatta olduğum için şanslıyız. Çünkü her şeyi hatırlıyorum ve anlatabiliyorum."

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire

“Bunun benim için iyi bir şey olup olmadığına emin değilim, ama her şeyi hatırlıyorum ve motor sporlarının güvenliği için bazı gri alanların zaten anlaşıldığına inanıyorum."

“Benim için bir sonraki büyük adım kaskın altında, yani beyinde neler olduğunu anlamak."

"Fiziksel olarak araçtan sağlam bir şekilde çıktığımı gördük. Evet,  ellerimde yanıklar var ve bu açıdan eldivenlerin dayanıklılığını artırabiliriz, ama aynı zamanda sürücünün beyninde neler olduğu da önemli."

"60G'lik bir etkide, birkaç saniyeliğine de olsa bilincinizi kaybetmelisiniz."

"Ama ben her şeyin farkındaydım ve bu, benim hayatımı kurtaran şeydi. Ancak bir olay meydana geldiğinde sürücünün bilinçli kalması için neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamamızı istiyorum."

Grosjean, kazada kendisine yardımcı olan birden fazla şey olduğunu da ekledi.

"Eğer Halo olmasaydı, bugün burada olmazdım. Ve evet, Formula 1'e ilk geldiğinde Halo'ya tamamen karşı olduğum büyük bir sır değil."

“Ama Halo'nun son birkaç yılda spora getirilen en büyük güvenlik önlemlerinden biri olduğunu düşünüyorum.

“Ek olarak bu yıl yarış tulumlarıyla ilgili yönetmelikler, yangına karşı dayanıklılığı artırabilmek adına değiştirildi ve 10 saniye kadar artırıldı. Yönetmelikler 20 saniye (aleve karşı dayanıklılık süresi) diyor ve ben, alevlerin içerisinde 28 saniye kaldım. Buna rağmen bu olaydan, sağ elimde küçük yanıklarla ve sol elimde biraz daha şiddetli yanıklarla kurtuldum."

"Şasi parçalanmış olsaydı, bacaklarım kırılırdı, giderdi ya da böyle bir şey olurdu. Öyle bir durumda ayağa kalkıp dışarı çıkamazdım.”

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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