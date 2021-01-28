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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

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Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"
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, Editör

Romain Grosjean, geçirdiği büyük kazanın ardından insanların kendisine karşı olan olumsuz tutumunun değiştiğini söyledi.

Romain Grosjean, Formula 1 kariyeri boyunca karıştığı kazalar ve olaylar nedeniyle sık sık eleştirildi.

Fransız sürücü, Sakhir GP'sinde geçirdiği kaza nedeniyle F1 kariyerine iki yarış önce son noktayı koydu. Pilotun kendisine son aylarda büyük bir ilgi var.

Grosjean, L'Equipe'e şöyle konuştu: "Motor sporlarında belki Formula E dışında güvenli bir yarış yok. Sonuçta bir pistte 300 km/s hızla gidiyorsunuz... Ne yazık ki bu, Fransızlar için üzücü bir dönem: ilk Jules Bianchi hayatını kaybetti, sonra Antoine Hubert... Umarım tüm bu trajedi dönemi bitmiştir. Ben de ölebilirdim ama hayatta kaldım."

"Bahreyn'deki olayda önümde üç araç vardı ve sağda bir boşluk gördüm. Bundan yararlanmaya çalıştım ama Kvyat oradaydı. Bunu yapmamalıydım. Öte yandan bunu bir hata olarak değerlendiremeyiz çünkü orada olduğunu bilmiyordum. Sürekli kör noktamdaydı. Rakiplerime yaklaşıyordum, hızım daha yüksekti ve mantıklı görünüyordu. Ancak Honda motorunun Ferrari'den daha güçlü olduğunu unutmuşum. Boşluğa doğru gitmeye çalıştığımda temas oldu."

"Niki Lauda'yı hatırlıyorum: Onun vücudunda ciddi yanıklar vardı. Ancak 37 gün sonra tekrar Formula 1'in direksiyonuna geçti ve 1984'te başka bir şampiyonluk daha kazandı."

"Artık ikinci bir doğum günüm var ve önüme bakmam gerekiyor. Geleceği düşünmek, yeni projelere katılmak istiyorum."

"Yarış kariyerime devam edeceğim ve şimdi sözleşmemle ilgili ayrıntıları tartışıyorum. Eşimle yarışlardaki geleceğimi hiç tartışmadık. Çünkü Marion yarışlara olan tutkumu ve yarışmazsam olacakları biliyor!"

 

"Çocuklar içinse durum daha karmaşık. Motor sporlarının tutkum ve bir parçam olduğunu anlamaları çok zor. Ben yarışlar sayesinde Grosjean oldum.  En büyük oğlum yedi yaşında ve bana başka bir şey yapmamı, örneğin tenis oynamamı önerdi, çünkü komşu olduğumuz için sık sık Gael Monfils ile konuşuyoruz."

"Veya bir sanatçı olmamı istiyor. Ona resim yapamayacağımı ve Gael'in seviyesine ulaşmak için çok yaşlı olduğumu söylemek zorunda kaldım."

"Kaza hayatımı değiştirdi: şimdi -herkes beni tanıdığı için- alışveriş yapmak için bile süpermarkete gidemiyorum. Eskiden 900.000 abonem vardı ve kazadan birkaç gün sonra 1.4 milyon oldu. Benden nefret edenler bile biraz sakinleşti. Bana karşı olumsuz olmayı bıraktılar."

"Şu anda bana yangınların arasından çıkan biri gibi davranıyorlar, ancak en önemlisi ise bana hiçbir şey kaçırmayan bir yarışçı gibi davranıyorlar. Kazadan sonra benim kararlılığımı tüm kariyerime yansıttılar."

"Evet, aptalca şeyler yaptım ve pek çok risk aldım, ancak Mercedes gibi hızlı bir aracım hiç olmadı. Öyle olsa zaten agresif sürmek zorunda kalmazdım. Bu sıcaklık için minnettarım. Daha önce her zaman böyle değildi."

"İnsanlar, yaptığımız işin tutkumuz olduğunu anlamaya başlamıştı. 19. sıra için savaşırken, üç sıra kazanmak için neredeyse hayatımı veriyordum. Beni eleştirenler hayatımızı tehlikeye attığımızı anlamadılar. İnsanlar bize olan saygılarını yitirmeye başlamıştı."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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