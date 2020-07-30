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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, ırkçılık karşıtı mesaj konusunda Hamilton ile arasını düzeltti

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Grosjean, ırkçılık karşıtı mesaj konusunda Hamilton ile arasını düzeltti
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Tem 2020 18:37

Romain Grosjean, Formula 1’in ırkçılık karşıtı hareketleri konusundaki yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için Macaristan Grand Prix’sinden sonra Lewis Hamilton ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Hamilton, her yarış öncesinde diz çökme eylemi yapmasına gerek olmadığını söyleyen Grosjean’ın yorumlarından rahatsız olmuştu.

Ancak Grosjean’ın bu duruşunun sebebinin, Grand Prix Sürücüleri Derneği (GPDA) direktörü olarak, protestolara devam etme konusunda rahat olmayan üyeleri temsil etmesi gerektiğini düşünmesi olduğu ortaya çıktı.

Hamilton ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında konuşan Grosjean, belki de tutumunun yanlış olduğunu, ancak Hamilton’ın eleştirileri sebebiyle sosyal medyada ırkçı olarak nitelendirilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Haas sürücüsü, “Lewis ile iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Üzgün olduğumu söyledim. Belki bunu yanlış bir şekilde yaptım, ancak bunu yapmam gerektiğini düşünüyordum.”

“GPDA’da, oy çoğunluğu sistemi ile çalışıyoruz ve eğer bu olaydan memnun olmayan sürücüleri dinlemeseydim görevlerimi yerine getirmediğimi düşünürdüm.”

“Lewis bana, direktörlerden biri olduğum için beni dinlediklerini ve demek istediğinin bu olduğunu söyledi ve bence bu anlamda haklıydı.”

 

“Gerçekten iyi bir telefon görüşmesiydi ve ayrıca medyadaki tamamen yanlış olan hikayelerden, sosyal medyada benim hakkımdaki ırkçılık suçlamalarından memnun olmadığımı söyledim.”

“Sanırım dünyadaki hiç kimse, yanlış bir şey yaptığımı söylemez. Bundan ötürü bana bu şekilde davranılmasından pek mutlu değildim.”

“Diz çökme konusunda destek çıkan ilk kişilerden biri bendim. Bir gün, griddeki 20 sürücünün de diz çökme hareketini gerçekleştireceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Grosjean, GPDA ile Hamilton’ın, Silverstone’da daha resmi bir protesto organize etme konusunda FIA ve Liberty Media ile görüşmeler yaptığını da söyledi.

“Sürücüler için, bir etkinlikte bir şeyler organize etmek zor. Çünkü bakmamız gereken çok şey var. Bu yüzden Liberty’den, Avusturya’daki ilk yarıştaki gibi yarış öncesinde daha fazla rehberlik ve net bir prosedür istedik.”

“Sanırım bu gerçekleşecek ve hepimiz ne yapacağımızı tam olarak bileceğiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Romain Grosjean Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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