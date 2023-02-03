Grosjean: "İnsanlar bana sadece Bahreyn kazasını soruyor"

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Grosjean'ın F1 kariyeri, Haas'ın önceki yılların aksine yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu 2020 yılı sonrasında sona erdi.

Fransız pilot, gridde kendisine yeni bir koltuk bulamadı ve bundan ötürü IndyCar'a geçiş yaptı. Fakat bu geçiş öncesinde yaşadığı bir kaza, uzun süredir konuşulmaya devam ediyor.

Grosjean, Sakhir Grand Prix'sinde Daniil Kvyat ile yaşadığı temas sonrası bariyerlere çarpmış ve aracı alev almıştı. Alev topuna dönen araçtan, kendi başına çıkmayı başaran Grosjean, o günden bu yana hep bu kazayla hatırlanıyor.

Bu aynı zamanda Grosjean'ın son F1 yarışıydı ve insanların aklında da böyle kaldı.

Yaptığı büyük kazayla ilgili yorumların kendisini rahatsız edip etmediği sorulduğunda Grosjean, GQ'ya şunları söyledi: "Hayır, umurumda değil."

"Bu benim kariyerimin ve hayatımın bir parçası. Özellikle F1'in nispeten yeni olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok kişi beni bu kazayla hatırlıyor çünkü 2012 veya 2013'teki podyumlarımı hiç görmediler."

"Formula 1'de neredeyse üç yarış kazanıyordum ama farklı sebeplerden dolayı bu gerçekleşmedi. Yine de hepsi oldukça komik geliyor çünkü Lotus günlerinden beri beni takip eden insanlarla konuşuyorum ve bana her şeyi gördüklerini söylüyorlar."

"Ancak genç seyircilerin çoğu Drive to Survive'ı izledi, bu yüzden bana Günther Steiner'in gerçek hayatta nasıl biri olduğunu soruyorlar. Tabii ki kazam da kaçınılmaz olarak geliyor."

"Bence bu kaza tüm dünyayı etkileyen bir olaydı. Bunu neredeyse her kanalda görebilirdiniz. Gerçekten inanılmazdı."

Fransız pilot, şu anda Andretti ile IndyCar'da yarışıyor ve Lamborghini'nin de fabrika ekibine katılmış durumda.