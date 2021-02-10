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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, IndyCar'ın yeni sezonuna hazır olacağından emin

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Grosjean, IndyCar'ın yeni sezonuna hazır olacağından emin
Ekleyen:
, Editör

Yeni IndyCar sürücüsü Romain Grosjean, elindeki sakatlığın yeni sezon için kendisini etkilemesini beklemiyor.

Romain Grosjean, 2020 sezonunun ardından Formula 1'den ayrıldı ve 2021 için IndyCar takımlarından Dale Coyne ile anlaştı.

Fransız pilot, oval yarışlar haricindeki tüm yarışlarda yer alacak ve yıllar sonra F1 dışında bir seride yarışmış olacak.

Grosjean, Bahreyn GP'de büyük bir kaza yapmış ve ellerinde yanıklar oluşmuştu. Bundan ötürü son iki yarışı kaçıran Fransız pilot, elinden birden fazla operasyon geçirdi.

Buna rağmen yeni IndyCar sezonuna yetişeceğinden emin görünüyor.

Grosjean, “Sol elimdeki yaralar hâlâ çok belirgin, gerçekte olduğundan daha kötü görünüyor. Bir ameliyat oldum yırtık bir bağı diktiler ve şimdi her şey yoluna girmeli."

"Testler 22 Şubat'ta başlayacak. O noktaya kadar elim tam olarak iyileşmeyecek, ancak aracı kullanabileceğim ve ilk yarış için tamamen hazır olacağım."

"Bahreyn'deki kaza pazar günü yaşandı ve çarşamba günü spor salonuna gidip eski kabiliyetini geri kazanmaya çalışıyordum. Doktorlar ellerimi tedavi etmekte zorlandı ki tedavi etmeleri gerekiyordu. Ben de sürekli antrenman yapıyordum."

"Şu anda fiziksel anlamda hazırlanmak adına spor salonunda epey vakit geçiriyorum çünkü IndyCar'da hidrolik direksiyon olmadığını biliyorum. Bu, yeniden öğrenmem gereken bir şey."

"Asıl sorun sol baş parmağımdaki hasarlı bağdı, ancak tamamen güvendiğim Cenevre'deki doktorumun tüm talimatlarına uydum. Sadece onun izin verdiği şeyleri yaptım."

"Şimdi özel bir sorun hissetmiyorum ama sabah uyandıktan sonra gerekli hareket kabiliyetini geri kazanmak için krem sürmem ve elimi hareket ettirmem gerekiyor. Bazı hareketler hâlâ sınırlı. Yine de gücümün %90'ı geri geldi ki bu çok iyi."

"Bunu söylememek gerekiyor ama Formula 1'de sağ kolum kırıldığında dahi iki kez podyuma çıktım. Pistteyken acı kayboluyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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