Grosjean: "IndyCar'ın Formula 2 kadar süper lisans puanı veriyor olması lazım"

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Bir zamanlar F1'e birçok sürücü ihraç eden IndyCar, 2000'lerde dört kez şampiyonluğa ulaşan Sebastien Bourdais'in Toro Rosso kariyerinin başarısız geçmesinden bu yana F1 takımları için çekiciliğini yitirmiş vaziyette, ancak bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığı söylenebilir.

Değişimin en büyük örneği, F1'de yarışmak için birçok girişimde bulunan -hatta süper lisans alamadığı için AlphaTauri koltuğunu kaçıran- Colton Herta. Herta'nın yanı sıra Pato O'Ward ve Alex Palou gibi isimler de geçen sene McLaren ile antrenman seanslarına çıktılar.

Son iki sezondur IndyCar'da yarışmakta olan Grosjean, IndyCar sürücülerinin ne kadar hızlı olabileceklerini göstermesinden memnun olduğunu söylüyor ve özellikle bir ismi işaret ediyor: Penske sürücüsü Scott McLaughlin!

Grosjean, "Palou'nun COTA'da antrenman seansına çıkması ve Lando Norris ile aynı lastikleri kullanırken sadece 0.2-0.3 saniye civarı yavaş kalması IndyCar sürücülerinin ne kadar iyi olduğunun örneklerinden biri!"

"Colton için resim daha büyüktü. Kendisi F1'de yer alabilecek kapasiteye ve hıza sahip, ancak kariyerine bakarsanız Indy Lights ya da IndyCar'da hiç şampiyonluk kazanamadı. Bu yüzden süper lisans alamaması da anlaşılabilir."

"Bence yanlış olan IndyCar'ın çok az süper lisans puanı veriyor olması, serinin en azından Formula 2 seviyesinde puan vermesi lazım. Çok hızlı sürücüler var."

"Beni en çok şaşırtan kişi kesinlikle Scott McLaughlin oldu. Bence F1'de bir test yapmalı, çok iyi zamanlar elde edebilirdi. Çok özel bir sürücü!" dedi.