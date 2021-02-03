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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık

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Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık
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Romain Grosjean, ihtiyaç olduğu takdirde Formula 1'de yedek sürücü olarak kalma fikrine açık.

Fransız sürücü, Amerikan açık tekerlek serisi olan IndyCar’ın, 2021 yılında kendisine en iyi kazanma fırsatını sunacağını düşündüğü için, Dale Coyne Racing ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ancak koronavirüsün F1’de yarattığı belirsizlik nedeniyle yedek sürücülere olan ihtiyaç artmış durumda. Bundan ötürü son yıllarda sporda yer alan ve şimdilerde boşta olan isimler, yedek pilotluk konusunda öne çıkıyorlar.

Çarşamba günü Motosport.com'a konuşan Grosjean, Formula 1'de yedek pilot olmakla ilgilenip ilgilenmediği sorusuna yanıt verdi.

Fransız pilot, seçenek olması halinde ilgi duyacağını gizlemedi.

Grosjean, "Bence bu kapanmış bir defter, fakat asla asla demelisiniz. Eğer Formula 1’de iyi olanaklar olursa, katılmaktan fazlasıyla mutlu olurum."

"Deneyimim var, ve bence kendimi arabaya adapte edebilirim."

"Pierre Gasly’nin yakın zaman önce COVID-19 pozitif olduğunu gördük. Bu nedenle pandeminin devam etmesiyle, her zaman bir sürücünün yarışa katılamama riski var."

"Formula 1’den yakın zamanda çıkmış olan Kevin [Magnussen], ben ve Alex Albon, deneyimimiz var ve yakın dönem arabaları tanıyoruz. Bir arama beklenebilir."

"Ancak gerçekten kazadan sonra öğrendiğim tek şey hayatın kısa olduğu, bu yüzden de sunulan bir seçeneğe hayır deme şansım olsun istiyorum. Eğer bu, Formula 1’de nadiren Q1’e çıkmaksa, bu defter benim için kapandı."

"Yarışabileceğim başka yerlere bakmak ve potansiyel olarak yarışları kazanmak isterim." dedi.

Formula 1 kariyerinin Bahreyn'de geçirdiği büyük kazadan sonra aniden bitmesinin ardından Grosjean, seriye bir final testi yaparak düzgün şekilde veda etmek istiyor.

Geçen sene, Mercedes takım patronu Toto Wolff, eğer Grosjean’a başka bir takımdan şans verilmezse, bir test imkanı ayarlamaya açık olduklarını söylemişti.

Bu test planı hakkında konuşan Grosjean, "Hâlâ Mercedes aracını kullanmaya çok meraklıyım. Bu benim için aracın tadına varabilmem ve nasıl çalıştığını görmem için reddedilemez bir teklif."

"Şu anda, yeni sezon için yeni aracı aracı üretmeye odaklandıklarını düşünüyorum. Bu yüzden Toto’yu hemen aramayacağım, fakat eninde sonunda bir telefon bekleyebilir ve ben de o telefona bakmasını rica ediyorum."

"Bu teklif bana iyi anlamda gerçekten dokundu. Bu kadar doğal gelişmesine şaşırdım ve bunu yapmayı çok isterim." diye ekledi.

Çeviri: Betim Öykü Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Jonathan Noble

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