Grosjean, IndyCar takımlarıyla görüşüyor

Senenin sonunda Haas’tan ayrılacak olan Fransız pilot önceden oval pistlerde yarışmayı pek tercih etmediği için IndyCar’a mesafeliydi.

Fakat gelecek sene seride sadece 4 oval yarış olacak (Indy500, 2 Texas yarışı, Gateway) ve Grosjean de 2021 takviminin kendisini cezbettiğini söyledi.

Grosjean, “Bir seçenek. Çok dürüstçe söylüyorum, son 2 haftadır pek uyku uyuyamıyorum. Dünya için, ekonomi için zor bir yıl oluyor o yüzen sözleşme dışı kalmak, içinde bulunduğunuz sporun dışında kalmak iyi bir şey değil.”

“Yani evet, IndyCar’la ilgileniyorum. Bazı iyi görüşmelerde bulundum. Ve takvime önceden bakmadığıma biraz pişmanım, çünkü sadece 2 normal ve 1 kısa pistte oval yarış olacak. Ama henüz bitmiş değil. Ve benim düşünebileceğim bir şey.” dedi.

Grosjean’in IndyCar’a olan ilgili gelecek sene için bir çok takımda hâlâ koltuk olmasından kaynaklanıyor. Boş koltuk bulunan takımlar arasında Carpenter, Coyne, Shank, Carlin ve Foyt yer alıyor. Grosjean’in beraberinde büyük bir sponsor getirmesi de gerekmeyecek.

Eski F1 pilotu Marcus Ericsson’la IndyCar tecrübesini konuştuğunu söyleyen pilot, aldığı geribildirimin teşvik edici olduğunu belirtti.

“Tabii ki hayatınızda büyük bir değişim fakat oraya gittiğinde Marcus Ericsson’la konuştum ve kendisi çok sevdiğini söyledi. Farklı olduğunu ama sürücülerin araçta büyük bir rolü olduğunu söyledi.”

“Evet bazı takımlar diğerlerinden daha iyi ama herkesin yarış kazanmak için şansı var."

“Kabullenmesi zor ama şu anda yarışlar kazanmak ve bir şansımın olmasını istiyorum ve eğlenebildiğim bir yerde yarış kazanmak istiyorum. O yüzden IndyCar seçenekler arasında.”

Grosjean’in gelecek sene için F1’de bir koltuk bulamayacağı neredeyse kesinleştiğinden IndyCar dışında diğer bir seçeneği de spor araçlara geçmek olabilir. Kendisi halihazırda Peugeot’nun Hiper araç projesinin bir parçası olarak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasına katılma isteğini belirtti.

Yardımcı editör: Oleg Karpov