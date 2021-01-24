Grosjean "ilk tur kaçığı" etiketinden hâlâ kurtulamadı

F1'deki ilk sezonunda Lotus için yarışan Grosjean, Suzuka'da gerçekleşen Japonya Grand Prix'sinin ilk turunda, o zamanki Red Bull sürücüsü Mark Webber ile temas ederek Avustralyalı sürücünün spin atmasına sebep olmuştu.

Webber, ikinci sıradan başlayıp dokuzuncu sırada bitirdiği yarışın ardından Grosjean'le yüzleşmek için Lotus'un misafirhanesine gitmiş ve daha sonra basın karşısında kendisini eleştirmişti.

Fransız pilot kendisi için "ilk tur kaçığı" sözünü sarf eden Webber'in eleştirisinde fazla ileri gittiğine inanıyor.

The Race'e verdiği röportajda Grosjean, "Anlamıyorum, bence hayal kırıklığı oldu."

"Dört kez şampiyon olmuş bir aracı vardı ve sadece birkaç yarış kazanmıştı. Bu yüzden oldukça hüsrana uğradı. O gün kendisi bana gelebilirdi, mutlu olmadığını söyleyebilirdi."

"Bana yaklaşsaydı, 'evet hata yaptım, yumruk at' derdim."

“Olayı medyaya taşımak, dışarı gitmek ve açıkça eleştirmek... Bunun biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Belli ki bana saygısı diğerlerine olduğu kadar yüksek değil. "

"Mark Webber tarafından ilk tur kaçığı olduğuma dair bir etiket alnıma yapıştırılmış oldu."

“İlk çaylak yılımda üç podyumum vardı. Evet, Spa ve Suzuka'da memnun değildim özellikle de Suzuka... Orası benim en büyük hatamdı." dedi.

Grosjean, Webber'in başlattığı etiketin o zamandan beri alnına yapıştırıldığını düşünüyor.

"Mark o etiketi kaskıma yapıştırdı ve hep öyle kaldı."

“Size bir örnek vereyim, mesela sosyal medyada, güvenlik aracının arkasında ya da pit alanında kaza yapmak ve spin atmakla ilgili çok fazla şey görüyorum, ama bunu yapan bir sürü pilot var. George Russell harika bir sürücü, ama o da bunu yaşadı."

"Gridin arkasında bulunan, lastik sıcaklığı üretemeyen bir Formula 1 aracı kullanıyorsanız ve bunu yapmak için daha fazla zorlamanız gerekiyorsa, işte o zaman bunu anlayabilirsiniz."

"Bu yüzden başına gelenlerin ardından George'u destekledim, bu o araçlarda olan herkesin başına gelebilir."

“Bazı nedenlerden dolayı, benimkilerde büyük bir karmaşa yaratıyoruz. Benim üzerimde o şey olduğu için mi? Bilmiyorum. Hatalarım hakkında konuşmaktan ve onların suçunu üstlenmekten mutluyum, bu benim için kesinlikle sorun değil."

"Her şeyi mükemmel mi yaptım? Hayır. Hatalar yaptım ama %95'inde oldukça iyiydim, %5 de hata payım var."

“%102'yle gitmeye çalışmak her zaman işe yaramaz. Bu aynı zamanda benim kalitem ve kendimi kurtarmak için %90'la gitmeyeceğim."

"Her zaman tam gaz gideceğim. Bu bana Avusturya'da dördüncü sırayı [2018'de], Haas'la ilk yarışta altıncılığı ve Lotus'la (2015) Spa'daki podyumu getirdi."

"Bunlar aynı zamanda güvenlik aracı arkasında kaza yapmam, bariyerlerle vurmam ve bunun gibi şeyler yapmamı da doğuruyor."