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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

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Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Romain Grosjean, Bahreyn GP'de geçirdiği korkunç kazada hayatını kokpit koruma sistemi halonun kurtardığının farkında olduğunu söyledi.

Haas F1 pilotu, Bahreyn GP'nin ilk turunda 3. virajın çıkışında Daniil Kvyat ile temas yaşaması sonucu kontrolünü kaybetti ve 220 km/s hızla metal bariyerlere vurdu.

Kaza o kadar şiddetliydi ki Haas aracı ortadan ikiye bölündü ve monokok bariyerleri delerek içeri girdi ve yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Grosjean araçtan kendi başına çıkarken tıbbi ekip hemen kendisine yardım etti. İlk olarak tıbbi merkeze götürülen Grosjean, ardından askeri hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde Grosjean'ın her iki elinde yanıklar olduğu anlaşıldı ancak korkulduğu gibi vücudunda bir kırık olmadığı ortaya çıktı.

Grosjean, hastanede Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve son durumuna dair açıklamalar yaptı.

Grosjean, "Herkese merhaba. İyi olduğumu, yani hemen hemen iyi olduğumu söylemek istedim."

"Tüm mesajlarınız için çok teşekkürler. Birkaç sene önce haloyu desteklemiyordum ancak bu Formula 1'e getirdiğimiz en harika şeymiş. O olmasaydı, bugün şu anda sizinle konuşuyor olamazdım."

"Pistteki ve hastanedeki tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içerisinde size nasıl olduğumu belirten mesajlar yazabilirim." dedi.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Luke Smith

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