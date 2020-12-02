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Formula 1 / Son dakika

Grosjean hastaneden taburcu edildi

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Grosjean hastaneden taburcu edildi
Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean, daha önce açıklandığı üzere bugün itibariyle hastaneden taburcu edildi.

Romain Grosjean, geçen hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın ilk turunda büyük bir kaza yapmıştı.

Daniil Kvyat ile temas atmesinin ardından bariyerlere çarpan ve aracının alev almasıyla herkesi korkutan Fransız sürücü, 28 saniye içerisinde araçtan çıkmayı başardı.

Ancak alevler nedeniyle ellerinin üst kısmında yanıklar oluştu ve hastanede tedavi altına alındı.

Grosjean'ın sağlık durumu iyiydi ancak yanıkların tedavisi için Çarşamba gününe kadar hastanede tutulmasına karar verildi.

Üç günlük hastane sürecinin ardından Grosjean, bugün TSI 10:30'da hastaneden taburcu edildi.

Haas'tan yapılan açıklamada, Grosjean'ın bugün hastaneden taburcu edildiği ve yanık tedavisine devam edeceği duyuruldu.

Fransız sürücü ilk etapta Bahreyn'de kalmaya devam edecek. Şimdilik Abu Dhabi'de yarışıp yarışmayacağı bilinmiyor. Fakat Sakhir GP'de Haas koltuğunu Pietro Fittipaldi'ye bırakmak zorunda kalacak.

Grosjean bugün sabah ellerine dair bir fotoğraf paylaşmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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