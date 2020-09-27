Grosjean: "Has'ın tutarsız performansı 'kısmen' eski parçalarla ilgili"

Haas, koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkan maddi durum ve belirsizlikten ötürü bu yıl herhangi bir güncelleme yapmama kararı aldı.

Grosjean'a göre bunun sonuçlarından bir tanesi, normal bir sezona kıyasla eski parçaların daha uzun süre kullanılması oldu.

Bu, takımın kazalar nedeniyle nedeniyle parçaların en iyi versiyonlarına sahip olmadığı anlamına geliyor.

Rusya GP sıralama turlarını 16. sırada bitiren Grosjean, "Yeni parçaları normal bir yılda olandan daha az kullanıyoruz."

“Bu nedenle, bir kaza yaptığımızda ve en iyi parçalar harap olduğunda, o zaman sadece ikinci en iyi ve benzeri parçaları kullanıyoruz."

“Sanırım bu, bazen ortaya çıkan tutarsızlığın bir kısmını açıklayabilir. Kevin Silverstone'da çok geride olduğu kötü bir hafta sonu geçirdi. Ben de burada biraz aynıyım."

"Ayar açısından harika bir iş çıkarıyoruz, ancak bunun Barcelona'daki kış testinde olan araç olduğunu unutmamak gerekiyor."

"Aracın tamamen hasar gördüğü Mugello'dan sonra pek çok parçayı değiştirmek zorunda kaldık. Sanırım bazıları olması gerektiği kadar iyi çalışmadı." dedi.

Grosjean, Q1'de elenmelerinin de yeni güncelleme getirmedikleri için normal olduğunu söyledi.

“Aracı geliştirmedik, bu yüzden yarışlar geçtikçe ve diğerleri araçlarını güncelledikçe, geriye düşme ihtimalimiz artıyor."

"Açıkçası ayar konusunda iyi bir noktaya geliyoruz ve sanırım bundan en iyi şekilde yararlanıyoruz.”