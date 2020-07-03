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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"

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Grosjean: "Hamilton'ın maaşı kabul edilemez seviyede"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov, Featured writer
3 Tem 2020 08:47

Haas pilotu Romain Grosjean, Lewis Hamilton'ın diğer pilotlar karşısında aldığı maaşın kabul edilemez seviyede olduğunu söyledi.

Sene sonunda Mercedes ile anlaşması biten Hamilton'ın Mercedes'ten 50 milyon dolar maaş istediği düşünülüyor. 2019'da Hamilton'ın yıllık maaşının 55 milyon doların üzerinde olduğu, Sebastian Vettel'in ise 45 milyon dolar civarında aldığı biliniyor.

İki şampiyon dışında iki haneli milyon dolara ulaşan diğer iki isim Renault'ya geçiş yapan Daniel Ricciardo (17 milyon) ve Red Bull'un yıldızı Max Verstappen (13.5 milyon) oldular.

2019 F1 pilot maaşları

Bu isimlere karşı Alex Albon'un geçen sene 170 bin dolar, George Russell'ın 180 bin dolar aldığı biliniyor. Yani Formula 1 gridindeki en üst ve en alt maaş alan pilotlar arasında devasa bir fark bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'in bütçe sınırı konusunda doğru adımları attığını ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Grosjean, "Bu konuda doğru yönde ilerliyoruz. Peki bu yeterli mi? Pek sanmıyorum. Daha dramatik değişiklikler görmek isterdim. Bütçe sınırı harika bir fikir ancak hariç kalemleri çıkardığınızda zaten 200 milyon harcamış oluyorsunuz. Bu büyük takımlar için büyük fark olsa da yine de biraz daha ekstrem olmasını isterdim. Böylece daha fazla mücadele, daha fazla sürpriz ve ön tarafta daha fazla değişiklik olurdu." dedi.

Grosjean ayrıca pilot maaşlarının da bütçe sınırına dahil edilmesini konuştuklarını açığa çıkardı.

Grosjean, "Bu konuyu GPDA'da görüştük. Bazıları desteklerken bazıları karşı çıktı. Bazı pilotların aynı iş için senelik 150.000 Euro alırken Lewis Hamilton'ın 40 milyon Euro almasının kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu tartışırken, maaşların bütçe sınırına dahil edilmesinin motor sporlarındaki merdiveni bozabileceğini konuştuk. Kim gelecekteki yüksek maaşlardan pay alamayacaksa, alt serilerde genç pilotları destekler ki? Bu konuda anlaşmazlık oldu."

"Şahsen ben pilot maaşlarının bütçe sınırına dahil olması fikrine karşı değilim. Tabii bu durumda üretici ya da menajeri alt serilerde servet harcadıktan sonra sınırlı maaştan % 20 almak istediğinde, harcadığı parayı asla alamaz..." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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