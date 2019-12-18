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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: “Hamilton tarihin en iyi beş pilotundan birisi”

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Grosjean: “Hamilton tarihin en iyi beş pilotundan birisi”
18 Ara 2019 16:20

Haas pilotu Romain Grosjean, bu yıl altıncı şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton’ın Formula 1 tarihinin en iyi yarışçılarından biri olduğunu düşünüyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinin en iyi yıllarından birisini geçirdiği 2019 sezonunda altıncı şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton artık pek çok rekorda Michael Schumacher’i yakalamak üzere ve gelecek yıl önemli rekorları eline geçirecek gibi görünüyor.

Bu yıl Haas ile zorlu bir yılı geride bırakan Roman Grosjean, Hamilton’ın Formula 1 tarihinin en iyilerinden birisi olduğunu söyledi.

Eski Lotus pilotu, "Bence Lewis harika bir iş çıkarıyor. Aynısını Mercedes için de söyleyebiliriz, çünkü iyi bir araca sahip olmadan şampiyon olmanız mümkün değil. Bu ikisinin mükemmel bir kombinasyonuna ihtiyacınız var.”

“Lewis, elbette karşılaştırmak çok zor olsa da kesinlikle tarihin en iyi beş pilotundan birisi.”

“En iyi beş pilot Fangio, Schumacher, Senna, Hamilton ve Clark.”

“Çok sayıda iyi pilot var ve en iyisi beş pilotu seçmek gerçek bir problem. Ancak Lewis muhteşem bir pilot. ” dedi.

Çeviren: İnci Beğen

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