Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Ön bölümle arkadaki takımlar arasındaki farklar son yıllarda çok büyük olduğu için 2020 yılına kadar Mercedes, Ferrari ve Red Bull dışında yarış kazanabilen takım çıkmadı.

Romain Grosjean, 2016'dan bu yana Haas'ta yarışıyordu ve zaman zaman iyi performans gösterse de Amerikalı ekiple hiç podyum alamadı.

Son podyumunu 2015'te alan Grosjean, yeni sezonda sporda yer almayacak ve Formula 1'le alakalı Autosprint'e şu değerlendirmelerde bulundu: "Formula 1'de kazanmak için en iyi araca sahip olmalısınız."

“Formula 1'deki 20 sürücünün tümü kalite olarak en üst seviyede. Ufak tefek farklılıklar var, ancak bunlar çok az farklar. Leclerc, Verstappen ve Russell en iyi ekipmana sahip oldukları anda Hamilton için işleri zorlaştıracaklar."

"Hamilton'ı Haas'a oturtursanız hiçbir şey yapamazdı. Russell'ın Sakhir GP performansı, aracın gerçekten ne gibi bir fark yarattığına dair mükemmel bir örnek oldu."

Grosjean, bundan ötürü Sergio Perez'in bu yıl Red Bull'da yarışma fırsatı bulmasından ötürü mutlu görünüyor.

Grosjean, "Böyle bir fırsata sahip olduğu için mutluyum ve üst düzey bir ekiple iyi iş çıkaracağından eminim."

"McLaren'da olanlardan sonraki ikinci bir şansı olacak. Bence uzun yıllara dayanan deneyimiyle durum Checo için farklı alacak. Sanırım iyi bir iş yapmak için hazır." dedi.