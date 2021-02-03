Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

paylaşım
yorumlar
Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
Ekleyen:
, Editör

Haas'ın eski pilotu Romain Grosjean, kötü bir araçla kendilerini göstermenin imkansız olduğunu ve en iyi sürücülerin bile bir şey yapamayacağını söyledi.

Ön bölümle arkadaki takımlar arasındaki farklar son yıllarda çok büyük olduğu için 2020 yılına kadar Mercedes, Ferrari ve Red Bull dışında yarış kazanabilen takım çıkmadı.

Romain Grosjean, 2016'dan bu yana Haas'ta yarışıyordu ve zaman zaman iyi performans gösterse de Amerikalı ekiple hiç podyum alamadı.

Son podyumunu 2015'te alan Grosjean, yeni sezonda sporda yer almayacak ve Formula 1'le alakalı Autosprint'e şu değerlendirmelerde bulundu: "Formula 1'de kazanmak için en iyi araca sahip olmalısınız."

“Formula 1'deki 20 sürücünün tümü kalite olarak en üst seviyede. Ufak tefek farklılıklar var, ancak bunlar çok az farklar. Leclerc, Verstappen ve Russell en iyi ekipmana sahip oldukları anda Hamilton için işleri zorlaştıracaklar."

"Hamilton'ı Haas'a oturtursanız hiçbir şey yapamazdı. Russell'ın Sakhir GP performansı, aracın gerçekten ne gibi bir fark yarattığına dair mükemmel bir örnek oldu."

Grosjean, bundan ötürü Sergio Perez'in bu yıl Red Bull'da yarışma fırsatı bulmasından ötürü mutlu görünüyor.

Grosjean, "Böyle bir fırsata sahip olduğu için mutluyum ve üst düzey bir ekiple iyi iş çıkaracağından eminim."

"McLaren'da olanlardan sonraki ikinci bir şansı olacak. Bence uzun yıllara dayanan deneyimiyle durum Checo için farklı alacak. Sanırım iyi bir iş yapmak için hazır." dedi.

 
Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Önceki haber

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Wolff, 2021'de daha fazla "Avrupa yarışı" olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, 2021'de daha fazla "Avrupa yarışı" olmasını bekliyor

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Tsunoda'nın F1 şansı yakalamasını sağlayan arka plan çalışmaları
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Tsunoda'nın F1 şansı yakalamasını sağlayan arka plan çalışmaları

Mercedes, 2021 F1 aracının lansman tarihini duyurdu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 F1 aracının lansman tarihini duyurdu!

Son Haberler

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

14s
2
Formula 1

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

1s
3
Formula 1

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

13s
4
Formula 1

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

48 dk
5
Formula 1

Wolff, 2021'de daha fazla "Avrupa yarışı" olmasını bekliyor

21s

Son Haberler

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

Formula 1
17dk
Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Formula 1
48dk
Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Formula 1
1s
Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Formula 1
13s
"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Formula 1
14s

Son Videolar

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.