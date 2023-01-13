Grosjean: "Haas'ta yaşananlar bizim hatamız değildi"
Romain Grosjean, Haas'ın takımın önceki yıllarda yaşadığı olumsuzlukların sürücülerden kaynaklandığına inanmıyor.
Haas, 2020 sezonunun ardından sürücü kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı ve hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen ile yollarını ayırdı.
Grosjean, 2016-20 yılları arasında beş yıl boyunca Haas için yarıştı ve Amerikalı ekibin temelinin atılmasında büyük rol oynadı.
Magnussen de ertesi yıl takıma katıldı ve ikili dört yıl boyunca takım arkadaşı oldu. Bu süreçte Haas hep inişler ve çıkışlar yaşarken, bir türlü istenen sonuçları alamadı.
Haas 2021'i çaylaklarla geçirirken, Magnussen 2022 yılında Haas'a geri döndü. Grosjean ise şimdilerde IndyCar'da yarışıyor.
Sözlerine Magnussen'in yılını değerlendirerek başlayan Grosjean şöyle dedi: "Bence Kevin'in aldığı iyi sonuçlar, Haas'ta uzun süre işlerin iyi gitmemesinin sürücülerin yani bizlerin hatası olmadığını gösteriyor."
Romain Grosjean, Lamborghini Squadra Corse
Fotoğraf: Lamborghini S.p.A.
"Rekabetçi bir aracı olmadığında insanların bir sürücüyü doğru şekilde değerlendirmesi zor oluyor."
"Kevin'in ikinci kariyerinden ne kadar keyif aldığını biliyorum. Umarım 2023'te ne kadar harika bir sürücü olduğunu yine gösterebilir."
"Bu yılki araç sezonun ilk bölümünde güçlüydü fakat sonrasında, önceki yıllarda gördüğümüz şeyler tekrarlandı ve sezon ilerledikçe tempo kaybettiler."
"Umarım bir gün bu durumu değiştirebilir ve gelişim anlamında daha iyi bir seviyeye gelebilirler."
İstatistikler Grosjean'ın sözlerini destekler nitelikte. Amerikalı ekip genellikle sezon ortasına gelirken ertesi yıla odaklanıyor. Yani sezonun ikinci yarısına hiç güncelleme getirmiyor.
Hal böyle olunca da araç ertesi yılın başlangıcında güçlü oluyor ve sonrasında tempo olarak rakiplerinin ardında kalıyor.
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