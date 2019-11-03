Grosjean: “Haas’ın güncel paketine dokunmak dahi istemiyorum”
Romain Grosjean, Birleşik Devletler GP antrenman seansında geçirdiği kazanın nedenini bulamamaları nedeniyle artık en son aerodinamik pakete bir daha dokunmak dahi istemediğini söyledi.
Fransız sürücü, cuma günkü ikinci antrenman seansında pistin kıvrımlı bölümünde yüksek hızda kaza yapmıştı.
Haas takımı cuma akşamı yaptığı detaylı analize rağmen Hockenheim’dan bu yana kullanılan aerodinamik paketin arka tarafta nasıl bir anda yere basma gücü kaybettiğini anlayamadı.
Sıralamalarda 15. olan Grosjean, “Bir güncelleme denedik ve yüksek hızlı virajlarda sorun yaşadık. Durduk yere aracın arka tarafını kaybettim.”
“Arka tarafın yere basma gücü bir anda kayboldu ve takım bunun nedenini açıklayamıyor. Bu yüzden bu pakete bir daha dokunmayacaklarını söyledi.”
“3. antrenman seansında birinci seansa dönüş yaptık ve sonrasında yine arka kanatta sorun yaşadık. O zaman ekibe, ‘Araç birinci antrenmandaki gibi hissettirmiyor’ dedim. Verilerde de arka kanatta sorun yaşadığımızı görebiliyorlardı.”
“Bu yüzden risk almayıp arka kanadı değiştirmek zorunda kaldık. Çok yüksek yere basma gücü üreten arka kanada geçmek zorunda kaldım. Düzlükte Kevin’a göre yarım saniye kaybediyorum. Virajlarda o kaybı telafi etmek çok zor.”
“Rakiplerime göre 15 km/s civarında daha yavaşım. Olduğum yerde duruyor gibiyim. Harika durumda değiliz.”
“Bu tip durumlarda odaklanmanız zor oluyor. Kendi başınıza yarışıyorsunuz ve yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Düzlükte aşırı yavaş oluyorsunuz. Bu acı verici bir durum.” dedi.
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|Editör
|Jonathan Noble
Grosjean: “Haas’ın güncel paketine dokunmak dahi istemiyorum”
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