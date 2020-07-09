Grosjean: "Haas'ın fren sorunları yetersiz soğutmadan kaynaklanıyor"

Kevin Magnussen geçen hafta sonu yapılan yarışın orta kısmında dramatik bir fren sorunu yaşamış ve yarışı bırakmıştı. Grosjean da kısa bir süre sonra aynı sorunla karşılaştı.

Grosjean, cuma günkü ilk antrenman seansında fren arızası yaşamıştı ve takımın kış testlerinde de fren sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Bu hafta sonu öncesinde sorunun düzeltilip düzeltilemeyeceği sorusuna yanıt veren Grosjean, şöyle dedi: "Bu, geçmişte karşılaştığımızdan çok farklı bir sorun. Geçen hafta sonu fren sıcaklığı sorunları vardı."

"Evet, sıcaklıkla ilgiliydi ve tabii ki soğutmamız yeterince verimli değildi. Özellikle trafikte durum zordu."

"Yani, Evet, frenleri kontrol altına almak için farklı seçeneklere bakıyoruz. İkinci turda frenleri çok ısıtmamak için gazı erken bırakıp frenlemede daha az fren kullanmak zorunda kalacağımızı bilerek bir yarışa katılmak harika değil."

"Yani, evet, bence çocuklar sorunu çözmek için mümkün olduğunca çok seçeneğe bakıyorlar."

"Cebimizde acil bir adımın daha olduğuna inanıyorum. Yarın sabah ve öğleden sonra bu sıcaklıkları kontrol altına almaya odaklanacağız."

Magnussen, Haas'ın geçen hafta sonu yaşadığı fren sorununu daha önce yaşamadığını belirtti.

“Daha önce, frenlerle ilgili benzer sorunlarla karşılaşmadık. Takımın geçmişte yaşadıklarından farklılar. Şu anda bu konuda fazla bir endişem yok ama umarım sebebini buluruz."

"Geçen haftaki antrenmanlarda herhangi bir problem yoktu. İlk kez yarışta ortaya çıktılar ve bundan önce her şey yolundaydı."

“Yarışta açıkça planladığımızdan çok daha fazla fren tasarrufu yapmam gerektiği söylendi ve bu yüzden bir tür problem olduğunu biliyordum."

“Yani evet, yarışta biraz uyarı aldım, ama ondan önce bunlar yoktu."

Ancak Grosjean, bunun güvenlerini etkilemesini beklemiyor.

"Bu sorun araca olan güvenimi etkiler mi? İyi soru. Geçen haftaki ilk seansın ilk turlarında frenlerle ilgili sorunlar zaten ortaya çıkmıştı. Ama takımın bunun üzerinde ne kadar ciddi çalıştığını biliyorum."

"Çocuklar olabildiğince çok çalışıyorlar ve en azından tek turda her şeyin kesinlikle kontrol altında olacağına olan güvenim tam. Uzun sürüşlerde ise sahip olduğumuz her seçeneğe bakmamız gerekiyor.

"İlk turda her şeyin kontrol altında olduğunu biliyorsanız ve her şey olması gerektiği gibi çalışıyorsa, güveniniz artmaya başlar."