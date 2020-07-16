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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas'ın F1'de kalıp kalmayacağı belli değil"

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Grosjean: "Haas'ın F1'de kalıp kalmayacağı belli değil"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 14:12

Romain Grosjean, Haas Formula 1 takımının geleceğinin belirsiz olduğunu ve 2020 sonrası için Amerikalı ekibin planlarının ne olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını açıkladı.

Şimdiye kadar hiçbir takım, bu sezonun ötesinde F1'de kalmalarını sağlayacak olan Concorde Anlaşmasını imzalamadı ve bundan ötürü takım sahibi Gene Haas, takımı kapatma ve sporu terk etme şansına sahip olacak.

Grosjean'ın gelecekle ilgili herhangi bir karar alınmadığıyla ilgili yorumları, takımın kapatılmasının Amerikalı işadamı için bir seçenek olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Fransız pilot, "Burada çok fazla soru işareti var."

"Öncelikle şu gerçeğin açığa çıkması lazım: Haas gelecek sene burada olacak mı yoksa olmayacak mı? Tek soru işareti bu."

"Başka yerlerde seçenek var mı? Açıkçası piyasa bu yıl Ferrari'nin duyurusu ve sonrasında olan şeyler ile çok hızlı şekilde hareketlendi. Bu yüzden ne tarz fırsatlar olduğunu göreceğiz."

"Şahsen ben de ne yapmak istediğimi ve gelecekte neyi yapmaktan hoşlanacağımı göreceğim. Biraz bakıyorum ama aynı zamanda hiçbir şey için acele etmiyorum. Sadece işlerin nasıl gittiğine bakıyorum." dedi.

Ekibin geleceği hakkında ne bildiğini sorusuna Grosjean, "Hiçbir şeye karar verilmediğine inanıyorum ve söylenecek bir şey yok."

"Sadece yarışa gitmeli ve Avusturya'da yaptığımız gibi yarışmalıyız. Takımdan en iyi şekilde yararlanmalı, stratejiden ve sürücülerden en iyi şekilde faydalanmalı ve yapabileceğimiz en iyisini yapmalıyız."

"Sonuçta cevabı Gene biliyor. Belki de bilmiyor ama cevabı bir noktada bulacak. O ana kadar size gerçekten bir şey söyleyemem. Umarım Haas, F1 için gelecek yıl gridde kalır."

"F1'e gelen tüm yeni takımlar arasından en başarılı ve en sağlam temele sahip olanı Haas'tı, bu yüzden F1'de Haas'a kesinlikle bir yer var. Ama yine de, kararı alan ben değilim. Zaman gösterecek."

Kevin Magnussen ise ekibin ve kendisinin geleceği hakkında herhangi bir endişesi olup olmadığı sorulduğunda, "Endişeli miyim? Gerçekten değilim. Sanırım F1'de biraz daha fazla deneyimim var ve biraz olgunlaştım. Daha genç olduğum dönemde bunlardan endişeleniyordum ama artık endişelenmiyorum."

"Tabii ki, bir haber bekliyorum ve devam edip etmeyeceklerini görmek istiyorum. Bilmiyorum, ama umarım iyi bir şans vardır."

"Doğrusu iyi olduğumuzu hissediyorum, Romain'in dediği gibi, tamamen yeni bir takım olarak oldukça başarılı olduk. Başka bir takımı devralmadık. Yeni bir takım olarak başladık ve başlangıç ​​gerçekten etkileyici."

"Tabii ki bunun devam etmesini umuyorum. Dediğim gibi biraz olgunlaştığımı ve böyle durumlarda daha rahat hissettiğimi düşünüyorum. F1, asla güvenli bir yer değil, asla geleceği tahmin edemezsin. Bu yüzden anın tadını çıkarmayı düşünüyorum ve gelecek için en iyisini umuyorum." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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