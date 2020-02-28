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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas VF-20, Magnussen'e kıyasla bana daha iyi uyuyor"

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Grosjean: "Haas VF-20, Magnussen'e kıyasla bana daha iyi uyuyor"
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 09:28

Haas pilotu Romain Grosjean, 2020 aracının Kevin Magnussen'le kıyaslandığında, kendisine daha iyi uyduğunu söyledi.

Tamamen yeni bir araç ile sezona başlayan Haas, 2019 Formula 1 sezonunu unutmak istiyor ve VF-20'nin geçen yıla kıyasla daha iyi olmasını umuyor.

Romain Grosjean yeni konseptten tamamen memnun.

Grosjean, "Araç bana daha iyi uyuyor ve bana daha iyi uyan güncellemeler var. Hepimizin farklı sürüş stilleri var ve benimki geçen yılın aracına gerçekten uymadı. Ancak şimdi durum çok daha iyi." dedi.

Haas testlerde etkileyici bir performans gösteremedi ve tur zamanları olarak gerideydi.

Ancak Grosjean, tur zamanlarına odaklanmadıklarını söylüyor.

"Testlerde gerçekten çok şey öğrendik. Her açıdan gelişiyoruz ve herkesin çalışma şeklinden ve ortaya koyduğu çabadan mutluluk duyuyorum. Birçok şeyi, farklı aero paketleri ve farklı ayarları denedik."

"Aracı bu pist için ayarlamaya çalışmadık. Bu yüzden derecelerimiz kötü gözükse bile endişelenmiyorum."

"Sorunların tamamen çözülüp çözülmediğini zaman gösterecek. Geçen sene kış testlerinde iyiydik ama sonra olanları siz biliyorsunuz. Bu yüzden dikkatliyiz."

"En azından iyi hissettiriyor. Dediğim gibi, aracı mükemmel şekilde ayarlayamadık. Ama bence iyi olacak. Temel daha iyi olursa, daha fazla zorlayabilirsiniz, daha fazla sıcaklık üretebilirsiniz ve sonra işler otomatik olarak daha iyi hale gelir."

"Pirelli lastikleri çok hassas. Kayarsanız ve yüzeyin tutuşu kaybolursa, o zaman kısır bir döngüye girersiniz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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