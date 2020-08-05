Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"

Haas, Macaristan'da doğru stratejik kararlar bir puan almayı başardı ve Britanya'da yine diğerlerinden farklı bir pit stop stratejisi seyretti.

Romain Grosjean bir noktada beşinciliğe kadar çıktı ancak lastikleri bitmeye başlayınca geriye düştü.

Fransız pilot, geçen hafta aldıkları stratejik kararın doğru olduğunu düşünüyor.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Açıkçası son iki yarıştaki stratejik kararın ikisi de doğruydu. Macaristan'da Kevin Magnussen bir puan almayı başardı ve geçen pazar yaptığımız şey işe yaramadı. Ama yine de denedik. Beşinciliğe çıktım, iyi bir yarış yaptım. Şimdi bu ruhla devam etmeliyiz."

"Bu hafta ilginç bir yarış bizi bekliyor. Lastik seçimi biraz daha farklı olacak ama geçen hafta öğrendiğimiz her şey bu hafta işe yarayacak. Her şeyi optimize etmeye çalışacağız. Nasıl daha iyi olabileceğimize dair birkaç fikrimiz var ve bunlara odaklanacağız."

Kevin Magnussen ise şunları ekledi: "Geçen hafta sonu öğrenebileceğimiz çok fazla şey vardı. Antrenmanlarda, sıralama turlarında ve yarışta çok fazla bilgi edindik. Bu hafta sonunun nasıl olacağını göreceğiz."

"Cuma günü hava çok sıcaktı. Bu hafta sonu da eğer aynı şekilde olursa, o zaman bu deneyimden faydalanabiliriz."