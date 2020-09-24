Grosjean: "Haas koltuğunu kaybedersem, F1 dışında seçeneklerim var"

Haas'ta hem Grosjean hem de takım arkadaşı Kevin Magnussen'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Amerikalı ekip her iki sürücüyü de değiştirmeyi değerlendiriyor.

Takım önümüzdeki yıl için Grosjean ve Magnussen de dahil olmak üzere yaklaşık 10 sürücüyle görüştüğünü açıklamıştı. Takım ayrıca gelecek yıl kendileriyle yarışacak sürücünün en azından 2022 yılında da takımda kalmasını istiyor.

Grosjean perşembe günü yaptığı açıklamada Haas'ın pilot kararı için neden vakit istediğini anladığını ve kendisinin F1 dışındaki seçenekleri olsa da, hedefinin F1'de kalmak olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a Grosjean, geleceği için hızlı bir çözüm isteyip istemediğini sorusuna şöyle yanıt verdi: "Açıkçası Formula 1'de pek fazla koltuk kalmadı ve çok sayıda aday var, bu yüzden Haas'ın bakış açısını anlıyorum."

"Acele etmemeleri kesinlikle mantıklı. Ama benim acelem olduğunu da sanmıyorum."

“Başka yerlerde de ilginç olabilecek bazı seçenekler var. Ama Formula 1, Formula 1'dir. Mugello'dan geliyoruz ve Mugello'da bu araçları sürerken, bunun kesinlikle benzersiz bir şey olduğunu düşünüyorsunuz."

"Formula 1 bu açıdan hâlâ çok çekici. Biraz zaman alacak. Hâlâ yılın başındayız, hâlâ gidecek çok yarışımız var, bu yüzden kendi açımdan çok acelem yok."

2021 için gridde çok fazla boş koltuk kalmadı ve Haas, bu koltuklardan ikisine sahip. Ayrıca diğer boş koltuklar da Alfa Romeo'da var.

Seçenekleri sorulduğunda Grosjean, oval yarışlarda yer almak istemediğini ve bu yüzden IndyCar'a geçmeyeceğini söyledi. Ayrıca Avrupa'da kalacağının da altını çizdi.

Grosjean, "Amerika'daki IndyCar çok güzel bir şampiyona ama oval yarışlar beni gerçekten cezbetmiyor."

"Hatta beni korkutuyorlar, bu yüzden gerçekten oval yarışlarda yer almak istemiyorum."

“Ama hiper araç sınıfıyla birlikte Le Mans 24 saat ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın iyi olabileceğini düşünüyorum."

"Formula E kesinlikle bir seçenek. Orada bazı iyi sürücüler ve bazı iyi takımlar var."

"Ve tabii ki Formula 1 var. Herkes boş koltukların nerede olduğunu görebiliyor." dedi.

Magnussen ise geleceği ile ilgili “şu anda her şeye baktığını ve her şeye açık olduğunu" söyledi ancak Haas ile 2021 ve sonrasında devam etmek istediğini belirtti.

Magnussen, "Haas ile son senelerde harika zamanlar geçirdim ve bunun devam etmesinde sakınca görmüyorum."

"Ama aynı zamanda tutkulu bir yarışçıyım ve gelecekte başka şeyler denemek istiyorum. Her zaman Formula 1'den başka şeyler yapmak istedim ve bu, bir noktada gelecek."

"Önümüzdeki yıl mı yoksa sonrasından mı olacağını bilmiyorum. Şu anda ne olacağı oldukça belirsiz ve size hangi yöne gideceğimi söyleyemem." dedi.