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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas iyi bir iş yapıyor fakat sonuca yansımıyor"

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Grosjean: "Haas iyi bir iş yapıyor fakat sonuca yansımıyor"
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 takımından Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, bu hafta sonu yapılacak İtalya GP öncesi açıklamalarda bulundular.

Romain Grosjean, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika GP'de tıpkı Kevin Magnussen gibi geride kaldı.

Grosjean, Monza GP için şöyle dedi: "Spa, bizim için zor bir hafta sonuydu. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı ve sahip olduklarınızla, yarışta oldukça iyi bir performans sergilediğinizi iddia edebilirsiniz. Şahsen 'zor hafta sonu' terimini pek sevmem. Sonuç olarak iyi değildi ama cuma haricinde oldukça sorunsuz bir hafta sonunu geride bıraktık."

"Burada da aynısının olacağına inanıyorum. Performans açısından zor olacak. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve nerede yer alacağımızı görmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, bizim baz aldığımız nokta Ferrari. Alfa Romeo, Spa'da onların önüne geçerek harika bir iş çıkardı. Bunu başarabilecek miyiz görmemiz gerekiyor."

Kevin Magnussen ise şunları ekledi: "Romain'in dediği gibi, bu noktada yapabileceğimiz en iyi şey araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve çok fazla beklentiye girmeden hafta sonundan en iyisini almak. Sadece pürüzsüz bir hafta sonu geçirmeye çalışmalı ve aracı en iyi hale getirip, pazar günü yarışmalıyız."

Ferrari'nin mevcut durumu ve Haas üzerinde olan etkisi hakkında Magnussen, "Bence tüm bu kısıtlamalar olmasa Ferrari çok daha fazla ilerleme kaydedebilirdi. Apaçık olan şey bu. Bunun hakkında söylenecek çok fazla şey var. Bulunduğumuz yer burası. Sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde yararlanmalıyız. Önemli olan bu." dedi.

Grosjean ise, "Sadece sahip olduğumuz pakete odaklanıyoruz, onu en iyi hale getiriyoruz ve herhangi bir fırsat varsa bunları değerlendirmeye hazır olacağız." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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