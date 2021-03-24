Grosjean, Haas’la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak

Romain Grosjean geçtiğimiz sezon Haas’la yarışmış ve sezon sonunda spordan ayrılmıştı. Bahreyn'de talihsiz bir kaza geçiren Fransız sürücü, yaraları sebebiyle, F1 kariyerini beklenenden daha erken bitirmişti.

Grosjean Haas F1 takımından ayrılmasından sonra, IndyCar takımlarından Dale Coyne Racing’le yeni sezonda seride yarışabilme konusunda anlaştı ve ilk testlerini gerçekleştirdi.

Ancak Grosjean, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Haas'ın F1 Espor takımının RG8 Esports tarafından yönetilmesi konusunda Amerikan ekiple anlaşma imzaladığını duyurdu. Fransız sürücü böylelikle 2021 yılında da Haas’la olan bağlarını koruyacak.

Grosjean konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Bu sezon Haas’ın, R8G Esports’la F1 Espor Pro Serisi'ne olan katılımını yöneteceğim için çok mutluyum.’’

‘’Son bir yıldır Espor’larındayım ve takımımızın iyi durumda olduğuna inanıyorum. Benim için Haas F1’e bu konuda yardım etmek ve birlikte yarışmak harika bir hikaye.’’

‘’Tabii ki, bu birlikte yaptığımız iyi bir devam hikayesi. Bu yüzden, ilk yarışımıza ve espor yarışlarında neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.’’

Haas takım patronu Guenther Steiner ise şunları ekledi: ‘’Romain’ın esporlarına karşı hevesini ve R8G Esports’un uzmanlığını, F1 Espor Pro Serisi’ndeki ekibimizde kullanacağımız için mutluyum."

‘’Bu, bizim için önemli bir adım. Espor çevresini gerçekten anlayan ve programımızı bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak bir grupla çalışacak olmaktan dolayı mutluyuz.’’

‘’Bu sezonun Sanal Grand Prix Serisi’nde kazandık ve geçmişte de F1 Espor Pro Serisi’nde bir dizi iyi sonuç olacak. R8G Esports’un rehberliği ışığında bu sezon F1 Espor Pro Serisi’ndeki formumuzu korumak harika olacak.’’

Haas geçen sezonki F1 Espor şampiyonasını dokuzuncu bitirmişti. Aldıkları en iyi sonuç ise Simon Weigang’la birlikte Silverstone’da elde ettikleri dördüncülüktü.

Takım, 2021 F1 Espor kadrosu planlarını sezonun ilerleyen dönemlerinde açıklayacak.