Grosjean, Haas’la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor" Sonraki / Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 / Haberler

Grosjean, Haas’la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Romain Grosjean, Haas'la olan bağlarını, yaptığı Formula 1 Espor anlaşmasıyla beraber 2021 yılında da koruyacak.

Grosjean, Haas’la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak

Romain Grosjean geçtiğimiz sezon Haas’la yarışmış ve sezon sonunda spordan ayrılmıştı. Bahreyn'de talihsiz bir kaza geçiren Fransız sürücü, yaraları sebebiyle, F1 kariyerini beklenenden daha  erken bitirmişti.

Grosjean Haas F1 takımından ayrılmasından sonra, IndyCar takımlarından Dale Coyne Racing’le yeni sezonda seride yarışabilme konusunda anlaştı ve ilk testlerini gerçekleştirdi.

Ancak Grosjean, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Haas'ın F1 Espor takımının RG8 Esports tarafından yönetilmesi konusunda Amerikan ekiple anlaşma imzaladığını duyurdu. Fransız sürücü böylelikle 2021 yılında da Haas’la olan bağlarını koruyacak.

Grosjean konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Bu sezon Haas’ın, R8G Esports’la F1 Espor Pro Serisi'ne olan katılımını yöneteceğim için çok mutluyum.’’

‘’Son bir yıldır Espor’larındayım ve takımımızın iyi durumda olduğuna inanıyorum. Benim için Haas F1’e bu konuda yardım etmek ve birlikte yarışmak harika bir hikaye.’’

‘’Tabii ki, bu birlikte yaptığımız iyi bir devam hikayesi. Bu yüzden, ilk yarışımıza ve espor yarışlarında neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.’’

Haas takım patronu Guenther Steiner ise şunları ekledi: ‘’Romain’ın esporlarına karşı hevesini ve R8G Esports’un uzmanlığını, F1 Espor Pro Serisi’ndeki ekibimizde kullanacağımız için mutluyum."

‘’Bu, bizim için önemli bir adım. Espor çevresini gerçekten anlayan ve programımızı bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak bir grupla çalışacak olmaktan dolayı mutluyuz.’’

‘’Bu sezonun Sanal Grand Prix Serisi’nde kazandık ve geçmişte de F1 Espor Pro Serisi’nde bir dizi iyi sonuç olacak. R8G Esports’un rehberliği ışığında bu sezon F1 Espor Pro Serisi’ndeki formumuzu korumak harika olacak.’’

Haas geçen sezonki F1 Espor şampiyonasını dokuzuncu bitirmişti. Aldıkları en iyi sonuç ise Simon Weigang’la birlikte Silverstone’da elde ettikleri dördüncülüktü.

Takım, 2021 F1 Espor kadrosu planlarını sezonun ilerleyen dönemlerinde açıklayacak.

paylaşım
yorumlar
Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

Önceki haber

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

Sonraki haber

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

4s
2
Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

5s
3
Formula 1

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

3s
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

3s
Son Haberler
Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"
F1

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"

2s
Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"
F1

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

3s
Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’
F1

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

3s
Minardi: ‘’Mercedes hâlâ favori’’
F1

Minardi: ‘’Mercedes hâlâ favori’’

4s
Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?
F1

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

4s
Son Videolar
Arnoux: 15:04
Formula 1
7s

Arnoux: "Lauda ve Regazzoni'nin Ferrari'siyle Monako'da"

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı 02:20
Formula 1
23 Mar 2021

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu) 01:51
Formula 1
23 Mar 2021

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu)

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
22 Mar 2021

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
22 Mar 2021

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Luke Smith More from
Luke Smith
Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor
Formula 1 / Son dakika

Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor

Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek
Formula 1 / Son dakika

Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti
GT / Vefat Duyuruları

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

More from
Romain Grosjean
FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı
Formula 1 / Son dakika

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor
IndyCar / Son dakika

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

More from
Haas F1 Team
Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’
Formula 1 / Son dakika

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

Steiner'dan Schumacher fanlarına uyarı: "Sonuçlar harika olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Steiner'dan Schumacher fanlarına uyarı: "Sonuçlar harika olmayacak"

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’
Formula 1 / Son dakika

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Son Haberler

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?
F1 Formula 1 / Analiz

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.