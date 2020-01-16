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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haas bu kez sezona iyi şekilde hazırlandı"

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Grosjean: "Haas bu kez sezona iyi şekilde hazırlandı"
Ekleyen:
, Editör
16 Oca 2020 06:54

Romain Grosjean, Haas'ın 2020 sezonuna iyi şekilde hazırlandığına inanıyor.

Romain Grosjean, son zamanlarda Fransız Alpler'inde tatil yapıyor ve yeni sezona burada hazırlanıyor.

Yakında koltuk ayarı yapmak ve Haas F1 mühendisleriyle görüşmek için İngiltere'ye dönecek olan Fransız pilot, henüz yeni aracı görmediğini ancak sezona iyi şekilde hazırlandıklarından emin olduğunu dile getirdi.

Grosjean, “Henüz yeni aracı gördüğümü söyleyemem, ama renklenmiş halini hayal edebiliyorum. Yakında koltuk ayarı yapmak için oraya gideceğim ve o zaman yeni şasiyi göreceğim."

"Sonrasında İngiltere'deki fabrikada biraz zaman geçireceğim, aracın çizimlerine bakacağım. Barselona'daki ilk testler için her şeyi hazırlamalıyız. Her yıl olduğu gibi, elimizden gelenin en iyisini veriyoruz ve henüz herhangi bir sorun yaşamadık."

"Sezonun başlangıcı için iyimserim. Geçen yıl arabayı kontrol etmek zor ve öngörülemezdi. Ayrıca mühendisim de değişmişti ve birlikte nasıl çalışacağımızı öğrenmem gerekiyordu. Takım sezona bir yıl öncesine göre çok daha iyi hazırlanıyor."

"Amacım hatalardan kaçınmak ve neler yapabileceğimi göstermek. Geçen yıl, aracın pit yolunda spin attığı Silverstone dışında nadiren hata yaptım. Elbette birkaç hatam vardı ve puan kazanma fırsatımız olduğunda, bunu kaçırmamayı denedik."

"Sıralama turlarında en iyisini yapamadım. Çünkü aracın davranışını yeterince beğenmedim, bu yüzden bu yıl her şeyin daha iyi olmasını istiyorum."

"Haas F1'in amacı takımlar şampiyonasındaki pozisyonlarını geri kazanmak. İlk üçe yetişmemiz pek de olası değil, ancak diğerleriyle beraber dördüncülük için savaşmayı umuyoruz.” dedi.

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Editör Kemal Şengül

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